https://ria.ru/20250209/vzryvy-1998213997.html

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.02.2025

В Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Обухов Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T03:25:00+03:00

2025-02-09T03:25:00+03:00

2025-02-09T03:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Обухов Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Обухов, Киевская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области Украины воздушная тревога звучит с 21.49 мск 8 февраля. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250209/vzryvy-1998212065.html

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киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины