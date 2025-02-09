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В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:25 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/vzryvy-1998213997.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.02.2025
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Обухов Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:25:00+03:00
2025-02-09T03:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Обухов Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Обухов, Киевская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области Украины воздушная тревога звучит с 21.49 мск 8 февраля. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киевской области прогремели взрывы

В городе Обухов Киевской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Обухов Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН.
"Обухов, Киевская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области Украины воздушная тревога звучит с 21.49 мск 8 февраля.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Николаевской области прогремели взрывы
02:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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