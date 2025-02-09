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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 09.02.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве и его пригороде на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T02:04:00+03:00
2025-02-09T02:04:00+03:00
2025-02-09T04:11:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и его пригороде на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Киев и пригород — взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Позднее телеканал сообщил о взрывах в городе Обухов Киевской области. Также стало известно о взрывах в Николаеве и Одессе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы