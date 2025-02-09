https://ria.ru/20250209/vzryv-1998278113.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 09.02.2025

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T17:07:00+03:00

2025-02-09T17:07:00+03:00

2025-02-09T17:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Ранее в воскресенье в Сумской и трех соседних областях была объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.59 мск тревога объявлена уже в восьми регионах страны: Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250204/vsu-1997230464.html

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россия, украина, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины