https://ria.ru/20250209/vymogatelstvo-1998228686.html
СМИ рассказали о вымогательствах на Климовском патронном заводе
СМИ рассказали о вымогательствах на Климовском патронном заводе - РИА Новости, 09.02.2025
СМИ рассказали о вымогательствах на Климовском патронном заводе
Руководство Климовского специализированного патронного завода вымогало у своих сотрудников премии, передают "Известия". РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T08:44:00+03:00
2025-02-09T08:44:00+03:00
2025-02-09T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Руководство Климовского специализированного патронного завода вымогало у своих сотрудников премии, передают "Известия"."Как сообщил "Известиям" источник в правоохранительных органах, подольская полиция расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора КСПЗ Алексея Гарина и главного электрика предприятия Ивана Легкова", — говорится в материале.В статье указали, что злоумышленники угрозами увольнения и созданием трудностей на работе требовали от сварщиков отдать им свои премии за сверхурочную работу, включая и те, которые были выплачены за устранение аварии в котельной предприятия в начале января прошлого года.Источник издания сообщил о семи случаях преступления и четырех пострадавших работниках: у одного из них уже бывшее руководство отобрало три премии на сумму 240 тысяч рублей.Кроме того, в публикации подчеркнули, что один из правонарушителей, Алексей Гарин, ранее уже был осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере: в 2014 году он перевел десятки миллионов рублей на счета своих фирм, которые предназначались для оплаты услуг предприятия "Газпроммежрегионгаз Москва".
https://ria.ru/20250206/vymogatelstvo-1997652572.html
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происшествия, россия, климовск, общество
Происшествия, Россия, Климовск, Общество
СМИ рассказали о вымогательствах на Климовском патронном заводе
Известия: менеджеры Климовского патронного завода вымогали у сотрудников премии
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Руководство Климовского специализированного патронного завода вымогало у своих сотрудников премии, передают "Известия
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«
"Как сообщил "Известиям" источник в правоохранительных органах, подольская полиция расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора КСПЗ Алексея Гарина и главного электрика предприятия Ивана Легкова", — говорится в материале.
В статье указали, что злоумышленники угрозами увольнения и созданием трудностей на работе требовали от сварщиков отдать им свои премии за сверхурочную работу, включая и те, которые были выплачены за устранение аварии в котельной предприятия в начале января прошлого года.
Источник издания сообщил о семи случаях преступления и четырех пострадавших работниках: у одного из них уже бывшее руководство отобрало три премии на сумму 240 тысяч рублей.
Кроме того, в публикации подчеркнули, что один из правонарушителей, Алексей Гарин, ранее уже был осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере: в 2014 году он перевел десятки миллионов рублей на счета своих фирм, которые предназначались для оплаты услуг предприятия "Газпроммежрегионгаз Москва".