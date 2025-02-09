https://ria.ru/20250209/vymogatelstvo-1998228686.html

СМИ рассказали о вымогательствах на Климовском патронном заводе

СМИ рассказали о вымогательствах на Климовском патронном заводе - РИА Новости, 09.02.2025

СМИ рассказали о вымогательствах на Климовском патронном заводе

Руководство Климовского специализированного патронного завода вымогало у своих сотрудников премии, передают "Известия". РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:44:00+03:00

2025-02-09T08:44:00+03:00

2025-02-09T14:57:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Руководство Климовского специализированного патронного завода вымогало у своих сотрудников премии, передают "Известия"."Как сообщил "Известиям" источник в правоохранительных органах, подольская полиция расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора КСПЗ Алексея Гарина и главного электрика предприятия Ивана Легкова", — говорится в материале.В статье указали, что злоумышленники угрозами увольнения и созданием трудностей на работе требовали от сварщиков отдать им свои премии за сверхурочную работу, включая и те, которые были выплачены за устранение аварии в котельной предприятия в начале января прошлого года.Источник издания сообщил о семи случаях преступления и четырех пострадавших работниках: у одного из них уже бывшее руководство отобрало три премии на сумму 240 тысяч рублей.Кроме того, в публикации подчеркнули, что один из правонарушителей, Алексей Гарин, ранее уже был осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере: в 2014 году он перевел десятки миллионов рублей на счета своих фирм, которые предназначались для оплаты услуг предприятия "Газпроммежрегионгаз Москва".

https://ria.ru/20250206/vymogatelstvo-1997652572.html

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происшествия, россия, климовск, общество