https://ria.ru/20250209/vsu-1998292906.html

В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование

В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование - РИА Новости, 09.02.2025

В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование

Высоковольтное оборудование повреждено в результате обстрелов ВСУ в Запорожской области, в части региона ночью свет будет подаваться по графику, сообщил в... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T19:34:00+03:00

2025-02-09T19:34:00+03:00

2025-02-09T19:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

октябрьский

подгорное

евгений балицкий

вооруженные силы украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Высоковольтное оборудование повреждено в результате обстрелов ВСУ в Запорожской области, в части региона ночью свет будет подаваться по графику, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий."В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. На время проведения восстановительных работ принято решение ввести в действие график временного ограничения потребления электроэнергии в селах Михайловского муниципального округа: Александровка, Марьяновка, Молодежное, Новониколаевка, Октябрьское, Первомайское, Подгорное, Сладкое. Веерные отключения будут применены в ночь с 10 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов, добавил Балицкий. Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения, сообщил он.

https://ria.ru/20250209/logistika-1998292699.html

запорожская область

октябрьский

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запорожская область, октябрьский, подгорное, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия