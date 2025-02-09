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В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование - РИА Новости, 09.02.2025
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19:34 09.02.2025 (обновлено: 19:42 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/vsu-1998292906.html
В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование
В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование - РИА Новости, 09.02.2025
В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование
Высоковольтное оборудование повреждено в результате обстрелов ВСУ в Запорожской области, в части региона ночью свет будет подаваться по графику, сообщил в... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:34:00+03:00
2025-02-09T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
октябрьский
подгорное
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Высоковольтное оборудование повреждено в результате обстрелов ВСУ в Запорожской области, в части региона ночью свет будет подаваться по графику, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий."В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. На время проведения восстановительных работ принято решение ввести в действие график временного ограничения потребления электроэнергии в селах Михайловского муниципального округа: Александровка, Марьяновка, Молодежное, Новониколаевка, Октябрьское, Первомайское, Подгорное, Сладкое. Веерные отключения будут применены в ночь с 10 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов, добавил Балицкий. Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения, сообщил он.
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запорожская область, октябрьский, подгорное, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Октябрьский, Подгорное, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия
В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование

Балицкий: ВСУ повредили высоковольтное оборудование в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Высоковольтное оборудование повреждено в результате обстрелов ВСУ в Запорожской области, в части региона ночью свет будет подаваться по графику, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.
"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. На время проведения восстановительных работ принято решение ввести в действие график временного ограничения потребления электроэнергии в селах Михайловского муниципального округа: Александровка, Марьяновка, Молодежное, Новониколаевка, Октябрьское, Первомайское, Подгорное, Сладкое. Веерные отключения будут применены в ночь с 10 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов, добавил Балицкий. Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения, сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьОктябрьскийПодгорноеЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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