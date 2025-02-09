https://ria.ru/20250209/vsu-1998292906.html
В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование
В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование - РИА Новости, 09.02.2025
В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование
Высоковольтное оборудование повреждено в результате обстрелов ВСУ в Запорожской области, в части региона ночью свет будет подаваться по графику, сообщил в... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:34:00+03:00
2025-02-09T19:34:00+03:00
2025-02-09T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
октябрьский
подгорное
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_e3eff216db544e1035a8a3dadf7c9081.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Высоковольтное оборудование повреждено в результате обстрелов ВСУ в Запорожской области, в части региона ночью свет будет подаваться по графику, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий."В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. На время проведения восстановительных работ принято решение ввести в действие график временного ограничения потребления электроэнергии в селах Михайловского муниципального округа: Александровка, Марьяновка, Молодежное, Новониколаевка, Октябрьское, Первомайское, Подгорное, Сладкое. Веерные отключения будут применены в ночь с 10 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов, добавил Балицкий. Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения, сообщил он.
https://ria.ru/20250209/logistika-1998292699.html
запорожская область
октябрьский
подгорное
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_4515041885e3133343f3c71d18f2dbb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, октябрьский, подгорное, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Октябрьский, Подгорное, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия
В Запорожской области при обстреле повреждено высоковольтное оборудование
Балицкий: ВСУ повредили высоковольтное оборудование в Запорожской области