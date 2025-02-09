https://ria.ru/20250209/vsu-1998257287.html
В Курской области при обстреле повреждены девять жилых домов
В Курской области при обстреле повреждены девять жилых домов - РИА Новости, 09.02.2025
В Курской области при обстреле повреждены девять жилых домов
Девять жилых домов повреждены после обстрела ВСУ Рыльского района Курской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:05:00+03:00
2025-02-09T14:05:00+03:00
2025-02-09T14:05:00+03:00
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Девять жилых домов повреждены после обстрела ВСУ Рыльского района Курской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "В результате обстрела ВСУ в Рыльском районе д. Слободка пострадали девять частных жилых домов, там выбиты стекла и повреждена кровля, коммунальная инфраструктура не пострадала", - написал он. Хинштейн добавил, что по его поручению на место выезжал глава Рыльского района Андрей Белоусов, он лично удостоверился в том, что пострадавших среди населения нет. Ведутся работы по закрытию теплового контура. Кроме того, районная комиссия проводит обследование повреждений. "Ситуацию держу на контроле", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988054349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
В Курской области при обстреле повреждены девять жилых домов
В Рыльском районе Курской области при обстреле ВСУ повреждены девять жилых домов