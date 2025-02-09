https://ria.ru/20250209/vsu-1998247625.html

ВСУ за сутки потеряли свыше 140 военных в зоне действий "Востока"

ВСУ за сутки потеряли свыше 140 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 09.02.2025

ВСУ за сутки потеряли свыше 140 военных в зоне действий "Востока"

Украинские формирования потеряли за минувшие сутки в зоне действия группировки "Восток" свыше 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:19:00+03:00

2025-02-09T12:19:00+03:00

2025-02-09T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за минувшие сутки в зоне действия группировки "Восток" свыше 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, сообщили в Минобороны РФ. "Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ", - говорится в сообщении. В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

https://ria.ru/20250208/vsu-1998135988.html

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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины