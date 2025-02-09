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ВСУ за сутки потеряли свыше 140 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/vsu-1998247625.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 140 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли свыше 140 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 140 военных в зоне действий "Востока"
Украинские формирования потеряли за минувшие сутки в зоне действия группировки "Восток" свыше 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:19:00+03:00
2025-02-09T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за минувшие сутки в зоне действия группировки "Восток" свыше 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, сообщили в Минобороны РФ. "Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ", - говорится в сообщении. В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
https://ria.ru/20250208/vsu-1998135988.html
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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли свыше 140 военных в зоне действий "Востока"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 140 военных, танк и артиллерийскую установку

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за минувшие сутки в зоне действия группировки "Восток" свыше 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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