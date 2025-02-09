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ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 09.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 09.02.2025 (обновлено: 12:13 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/vsu-1998246355.html
ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"
ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"
ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:08:00+03:00
2025-02-09T12:13:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР."Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"

ВСУ за сутки потеряли до 180 солдат и склад в зоне действий группировки "Юг"

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР.
"Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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