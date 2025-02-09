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ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"

ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 09.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"

ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:08:00+03:00

2025-02-09T12:08:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР."Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250208/kontrataka-1998142900.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)