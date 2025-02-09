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ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"
ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"
ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:08:00+03:00
2025-02-09T12:08:00+03:00
2025-02-09T12:13:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР."Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"
ВСУ за сутки потеряли до 180 солдат и склад в зоне действий группировки "Юг"