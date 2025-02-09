https://ria.ru/20250209/vsu-1998245798.html

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 09.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:05:00+03:00

2025-02-09T12:05:00+03:00

2025-02-09T12:11:00+03:00

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады специального назначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и автомобиль", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250209/prodvizhenie-1998221296.html

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)