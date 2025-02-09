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ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:05:00+03:00
2025-02-09T12:05:00+03:00
2025-02-09T12:11:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады специального назначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и автомобиль", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250209/prodvizhenie-1998221296.html
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
Потери ВСУ в зоне действий "Севера" составили до 30 солдат