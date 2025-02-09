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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 09.02.2025 (обновлено: 13:48 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/vsu-1998244474.html
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 09.02.2025
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных, сообщило управление по... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T11:50:00+03:00
2025-02-09T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.10 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 10.20 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 10.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале управления. Кроме того, в 11.20 по Никитовскому району было выпущено еще два снаряда "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998085750.html
https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997709111.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ выпустили по Горловке девять натовских снарядов, в том числе три кассетных

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки. 9 февраля 2025
Последствия обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки. 9 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки. 9 февраля 2025
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.10 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 10.20 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 10.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале управления.
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Кроме того, в 11.20 по Никитовскому району было выпущено еще два снаряда "натовского" калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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