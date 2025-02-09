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ВСУ за сутки выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/vsu-1998243413.html
ВСУ за сутки выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ за сутки выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области
Украинские военные за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 80 боеприпасами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T11:29:00+03:00
2025-02-09T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 80 боеприпасами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в семи районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 87 снарядов и совершены атаки с применением 48 беспилотников, из них 17 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, социальном объекте, здании сельхозпредприятия и четырех автомобилях. "В Борисовском районе село Богун-Городок и хутор Казачье-Рудченское подверглись двум обстрелам с применением девяти боеприпасов… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки девяти беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары с помощью пяти беспилотников. В Валуйском округе по шести населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников. В селе Шелаево в результате удара беспилотника ранен мирный житель. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. "В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и атакам десяти беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Новая Таволжанка и Муром, а также хуторам Балки и Мухин выпущено 17 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и нанесены удары с помощью девяти беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250206/ataka-1997687568.html
https://ria.ru/20250203/gladkov-1997186951.html
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997648364.html
белгородская область
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области

Гладков: в результате обстрела ВСУ Белгородской области пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 80 боеприпасами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в семи районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 87 снарядов и совершены атаки с применением 48 беспилотников, из них 17 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, социальном объекте, здании сельхозпредприятия и четырех автомобилях.
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"В Борисовском районе село Богун-Городок и хутор Казачье-Рудченское подверглись двум обстрелам с применением девяти боеприпасов… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки девяти беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары с помощью пяти беспилотников. В Валуйском округе по шести населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников. В селе Шелаево в результате удара беспилотника ранен мирный житель. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа.
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"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и атакам десяти беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Новая Таволжанка и Муром, а также хуторам Балки и Мухин выпущено 17 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и нанесены удары с помощью девяти беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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