https://ria.ru/20250209/vsu-1998226160.html

ВСУ запускали дроны из жилого дома в Селидово, рассказал очевидец

ВСУ запускали дроны из жилого дома в Селидово, рассказал очевидец - РИА Новости, 09.02.2025

ВСУ запускали дроны из жилого дома в Селидово, рассказал очевидец

Украинские военные запускали боевые дроны с балкона жилого дома в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости местный житель Александр Забелин. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:06:00+03:00

2025-02-09T08:06:00+03:00

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские военные запускали боевые дроны с балкона жилого дома в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости местный житель Александр Забелин. "Украинские военнослужащие дроны отправляли со второго этажа. Их назвали двоечниками, потому что когда дроны запускали, они у них взрывались, пугали людей. Они занимали чужую квартиру на втором этаже, она угловая. И с балкона запускали этих дронов, видимо, с бомбами или чем-то еще. В общем, когда они их запускали, очень часто они падали и под балконом взрывались", - сказал Забелин. По его словам, это был не единственный случай, когда солдаты ВСУ занимали жилые помещения мирных жителей. "Получается, вот пятиэтажки, а дальше идут свои дома. И вот из своих домов стреляли пушки. У одного знакомого, я с ним разговаривал, у Юры Закалюжного, его вообще из дома выгнали. К нему заселились минометчики. Он их пытался выгнать, но в итоге они его отлупили и выгнали из хаты", - добавил он. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20250209/vzryvy_ukraina-1998219922.html

https://ria.ru/20240909/tetkino-1971511148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)