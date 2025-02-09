https://ria.ru/20250209/vsu-1998226160.html
ВСУ запускали дроны из жилого дома в Селидово, рассказал очевидец
ВСУ запускали дроны из жилого дома в Селидово, рассказал очевидец - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ запускали дроны из жилого дома в Селидово, рассказал очевидец
Украинские военные запускали боевые дроны с балкона жилого дома в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости местный житель Александр Забелин. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T08:06:00+03:00
2025-02-09T08:06:00+03:00
2025-02-09T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецк
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские военные запускали боевые дроны с балкона жилого дома в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости местный житель Александр Забелин. "Украинские военнослужащие дроны отправляли со второго этажа. Их назвали двоечниками, потому что когда дроны запускали, они у них взрывались, пугали людей. Они занимали чужую квартиру на втором этаже, она угловая. И с балкона запускали этих дронов, видимо, с бомбами или чем-то еще. В общем, когда они их запускали, очень часто они падали и под балконом взрывались", - сказал Забелин. По его словам, это был не единственный случай, когда солдаты ВСУ занимали жилые помещения мирных жителей. "Получается, вот пятиэтажки, а дальше идут свои дома. И вот из своих домов стреляли пушки. У одного знакомого, я с ним разговаривал, у Юры Закалюжного, его вообще из дома выгнали. К нему заселились минометчики. Он их пытался выгнать, но в итоге они его отлупили и выгнали из хаты", - добавил он. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20250209/vzryvy_ukraina-1998219922.html
https://ria.ru/20240909/tetkino-1971511148.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВСУ запускали дроны из жилого дома в Селидово, рассказал очевидец
Житель Селидово Забелин: ВСУ запускали боевые дроны с балкона жилого дома