Рейтинг@Mail.ru
ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска, сообщил военный - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 09.02.2025 (обновлено: 09:16 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/vsu-1998217657.html
ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска, сообщил военный
ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска, сообщил военный - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска, сообщил военный
Жители Дзержинска в ДНР не могут эвакуироваться и живут в подвалах, потому что ВСУ атакуют любую группу мирных людей, которые пытаются выехать из города,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T05:12:00+03:00
2025-02-09T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998127827_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6087bec0fc46e081f17c331db1f051b7.jpg
ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Жители Дзержинска в ДНР не могут эвакуироваться и живут в подвалах, потому что ВСУ атакуют любую группу мирных людей, которые пытаются выехать из города, рассказал РИА Новости командир штурмового подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" Иван Шульга. &quot;Мирных жителей находится на данный момент еще очень много в городе Дзержинске, они находятся и в частном секторе, и в подвалах многоэтажек. Находим их, эвакуируем по возможности, (смотря. — Прим. ред.) по погоде опять же&quot;, — рассказал боец.ВСУ атакуют мирные жителей артиллерией, дронами-камикадзе и БПЛА, сбрасывающими снаряды, отметил командир. "Противнику без разницы, по кому наносить огневое поражение. Противник видит, что проходит эвакуация мирного населения, начинает наносить (поражение. — Прим. ред.) огнем артиллерии, а также FPV-дронами и сбросами (с дронов. — Прим. ред.). Противник целенаправленно бьет по мирным жителям в ходе эвакуации", — сообщил он. Мирные жители при этом рады приходу российских военных и часто лично благодарят их."Когда мы заходили, при встрече с мирными, мирное население было очень радо нас видеть, встречали нас, благодарили, что мы пришли и начали их освобождать город Дзержинск", — отметил Шульга.Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска в минувшую пятницу. В боях за город участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998217516.html
https://ria.ru/20250209/zaporozhe-1998216856.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998127827_43:0:1003:720_1920x0_80_0_0_7c033b0bae329763e20ede86dd43af83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска, сообщил военный

Командир Шульга: ВСУ бьют по эвакуационным группам и не дают жителям уйти

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Дзержинск в ДНР
Город Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Город Дзержинск в ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Жители Дзержинска в ДНР не могут эвакуироваться и живут в подвалах, потому что ВСУ атакуют любую группу мирных людей, которые пытаются выехать из города, рассказал РИА Новости командир штурмового подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" Иван Шульга.
«

"Мирных жителей находится на данный момент еще очень много в городе Дзержинске, они находятся и в частном секторе, и в подвалах многоэтажек. Находим их, эвакуируем по возможности, (смотря. — Прим. ред.) по погоде опять же", — рассказал боец.

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Командир штурмовой группы рассказал о взятии укрепрайона в Дзержинске
05:10
ВСУ атакуют мирные жителей артиллерией, дронами-камикадзе и БПЛА, сбрасывающими снаряды, отметил командир.
"Противнику без разницы, по кому наносить огневое поражение. Противник видит, что проходит эвакуация мирного населения, начинает наносить (поражение. — Прим. ред.) огнем артиллерии, а также FPV-дронами и сбросами (с дронов. — Прим. ред.). Противник целенаправленно бьет по мирным жителям в ходе эвакуации", — сообщил он.
Мирные жители при этом рады приходу российских военных и часто лично благодарят их.
"Когда мы заходили, при встрече с мирными, мирное население было очень радо нас видеть, встречали нас, благодарили, что мы пришли и начали их освобождать город Дзержинск", — отметил Шульга.
Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска в минувшую пятницу. В боях за город участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Уровень поддержки Зеленского в Запорожье резко снизился, рассказал житель
04:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала