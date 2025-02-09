https://ria.ru/20250209/vsu-1998217657.html

ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска, сообщил военный

ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска, сообщил военный - РИА Новости, 09.02.2025

ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска, сообщил военный

Жители Дзержинска в ДНР не могут эвакуироваться и живут в подвалах, потому что ВСУ атакуют любую группу мирных людей, которые пытаются выехать из города,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T05:12:00+03:00

2025-02-09T05:12:00+03:00

2025-02-09T09:16:00+03:00

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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Жители Дзержинска в ДНР не могут эвакуироваться и живут в подвалах, потому что ВСУ атакуют любую группу мирных людей, которые пытаются выехать из города, рассказал РИА Новости командир штурмового подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" Иван Шульга. "Мирных жителей находится на данный момент еще очень много в городе Дзержинске, они находятся и в частном секторе, и в подвалах многоэтажек. Находим их, эвакуируем по возможности, (смотря. — Прим. ред.) по погоде опять же", — рассказал боец.ВСУ атакуют мирные жителей артиллерией, дронами-камикадзе и БПЛА, сбрасывающими снаряды, отметил командир. "Противнику без разницы, по кому наносить огневое поражение. Противник видит, что проходит эвакуация мирного населения, начинает наносить (поражение. — Прим. ред.) огнем артиллерии, а также FPV-дронами и сбросами (с дронов. — Прим. ред.). Противник целенаправленно бьет по мирным жителям в ходе эвакуации", — сообщил он. Мирные жители при этом рады приходу российских военных и часто лично благодарят их."Когда мы заходили, при встрече с мирными, мирное население было очень радо нас видеть, встречали нас, благодарили, что мы пришли и начали их освобождать город Дзержинск", — отметил Шульга.Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска в минувшую пятницу. В боях за город участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998217516.html

https://ria.ru/20250209/zaporozhe-1998216856.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины