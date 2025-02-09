https://ria.ru/20250209/vopros-1998241662.html

На Западе задали вопрос Зеленскому после его дерзких слов о России

На Западе задали вопрос Зеленскому после его дерзких слов о России - РИА Новости, 09.02.2025

На Западе задали вопрос Зеленскому после его дерзких слов о России

Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о якобы подготовке России к конфликту с другими странами и нежелании вести... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T11:02:00+03:00

2025-02-09T11:02:00+03:00

2025-02-09T11:02:00+03:00

в мире

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киев

ирак

владимир зеленский

евросоюз

нато

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о якобы подготовке России к конфликту с другими странами и нежелании вести мирные переговоры."Когда украинцы уберут тебя из власти?" — поинтересовался @CarlBunce."Хватит врать, людям уже это надоело, добейся мира, утихомирь свое самолюбие и подумай не о ЕС и НАТО, а об украинцах. Очнись, тебя используют как марионетку", — написал Gray_Wolf_45."Мне все время кажется, что этот человек и его сторонники не могут быть более оторванными от реальности", — указал @AntiBroadcast."Говорит марионетка Зеленский. Он всего лишь актер, никто больше. У власти для того, чтобы исполнять свою роль и произносить свои реплики", — отметил @Domesday7777."А вам это рассказала та же разведка, сообщившая Бушу младшему об оружии массового поражения в Ираке? Вы коррумпированный клоун", — резюмировал @LB00VII.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250208/sholts-1998128739.html

https://ria.ru/20250208/ukraina-1998121825.html

россия

киев

ирак

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в мире, россия, киев, ирак, владимир зеленский, евросоюз, нато