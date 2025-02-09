https://ria.ru/20250209/vojska-1998254377.html
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
Российские военные отразили три контратаки в Курской области, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:33:00+03:00
2025-02-09T13:33:00+03:00
2025-02-09T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные отразили три контратаки в Курской области, следует из сводки Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" <...> отражены три контратаки противника", — отметили в ведомстве. При наступлении российские бойцы поразили формирования 12 бригад ВСУ в районах Богдановки, Гоголевки, Гончаровки, Заолешенки, Ивашковского, Колмакова, Первого Княжьего, Второго Княжьего, Лебедевки, Мартыновки, Мирного, Никольского, Рубанщины, Свердликово, Суджи и Южного. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также восьми населенных пунктов Сумской области Украины. "ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", — подчеркнули в Минобороны.За сутки потери противника в регионе составили:Также российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250209/tsentr-1998246129.html
https://ria.ru/20250207/svo-1997937354.html
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курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 16 населенных пунктах Курской области