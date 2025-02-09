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ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 09.02.2025 (обновлено: 14:24 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/vojska-1998254377.html
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
Российские военные отразили три контратаки в Курской области, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:33:00+03:00
2025-02-09T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мирный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные отразили три контратаки в Курской области, следует из сводки Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" &lt;...&gt; отражены три контратаки противника", — отметили в ведомстве. При наступлении российские бойцы поразили формирования 12 бригад ВСУ в районах Богдановки, Гоголевки, Гончаровки, Заолешенки, Ивашковского, Колмакова, Первого Княжьего, Второго Княжьего, Лебедевки, Мартыновки, Мирного, Никольского, Рубанщины, Свердликово, Суджи и Южного. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также восьми населенных пунктов Сумской области Украины. "ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", — подчеркнули в Минобороны.За сутки потери противника в регионе составили:Также российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250209/tsentr-1998246129.html
https://ria.ru/20250207/svo-1997937354.html
курская область
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курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 16 населенных пунктах Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные отразили три контратаки в Курской области, следует из сводки Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" <...> отражены три контратаки противника", — отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
При наступлении российские бойцы поразили формирования 12 бригад ВСУ в районах Богдановки, Гоголевки, Гончаровки, Заолешенки, Ивашковского, Колмакова, Первого Княжьего, Второго Княжьего, Лебедевки, Мартыновки, Мирного, Никольского, Рубанщины, Свердликово, Суджи и Южного.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также восьми населенных пунктов Сумской области Украины.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
12:06
«
"ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", — подчеркнули в Минобороны.
За сутки потери противника в регионе составили:
  • более 320 военнослужащих;
  • пять танков;
  • пять боевых машин пехоты, в т. ч. одна БМП Bradley производства США;
  • три бронетранспортера;
  • 16 боевых бронированных машин;
  • 26 автомобилей;
  • четыре артиллерийских орудия;
  • два миномета;
  • РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства.
Также российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов.
Отражение атаки ВСУ дроноводами Центра «Рубикон» в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
7 февраля, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМирныйВооруженные силы Украины
 
 
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