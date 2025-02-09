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При пожаре на стройке во Владивостоке сотрудники МЧС спасли 21 человека
При пожаре на стройке во Владивостоке сотрудники МЧС спасли 21 человека - РИА Новости, 09.02.2025
При пожаре на стройке во Владивостоке сотрудники МЧС спасли 21 человека
Спасатели эвакуировали 21 человека на пожаре на стройке во Владивостоке, один человек пострадал, сообщает главное управление МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:21:00+03:00
2025-02-09T07:21:00+03:00
2025-02-09T07:21:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 21 человека на пожаре на стройке во Владивостоке, один человек пострадал, сообщает главное управление МЧС РФ по Приморскому краю. "Сегодня в ранним утром на улице Некрасовская во Владивостоке произошло возгорание хозяйственного корпуса на территории строящегося жилого корпуса. По прибытию (спасателей) из окон третьего этажа шел густой черный дым, наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы МЧС России при помощи спасустройств вывели 21 человека из задымленных помещений", - говорится в сообщении. Пожар потушен на площади около 50 квадратных метров. Погибших нет, пострадал один человек. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования, отмечают в главке.
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происшествия, владивосток, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на стройке во Владивостоке сотрудники МЧС спасли 21 человека
МЧС: при пожаре на стройке во Владивостоке был эвакуирован 21 человек