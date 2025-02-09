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USAID не борется с влиянием Китая, заявил советник Трампа
USAID не борется с влиянием Китая, заявил советник Трампа - РИА Новости, 09.02.2025
USAID не борется с влиянием Китая, заявил советник Трампа
Агентство США по международному развитию (USAID) не выполняет задачи по сдерживанию влияния Китая и не соответствует стратегическим интересам Соединенных... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T20:22:00+03:00
2025-02-09T20:22:00+03:00
2025-02-09T20:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) не выполняет задачи по сдерживанию влияния Китая и не соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц в эфире телеканала NBC. "Эти миссии и программы зачастую не соответствуют стратегическим интересам США, таким как противодействие влиянию Китая. Они занимаются всевозможными другими делами, которые, откровенно говоря, не совпадают с видением президента", — сказал Уолц.По его словам, значительная часть выделяемых средств не доходит до нуждающихся. "Слишком часто до людей в реальной нужде доходит лишь часть средств — из-за цепочки подрядчиков и субподрядчиков. Деньги расходуются неэффективно, и нужно тщательно разобраться в этом вопросе. Именно этим мы и занимаемся", — подчеркнул он. Уолц также отметил, что имеет личный опыт работы на Ближнем Востоке, где сталкивался с неэффективным использованием средств USAID.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, ближний восток, агентство по международному развитию сша, nbc, в мире
Китай, США, Ближний Восток, Агентство по международному развитию США, NBC, В мире
USAID не борется с влиянием Китая, заявил советник Трампа
Советник президента Уолц: USAID не выполняет задачи по сдерживанию влияния Китая