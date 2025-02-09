https://ria.ru/20250209/ukraina-1998309525.html

Шольцу указали на важную деталь после его заявления по Украине

Шольцу указали на важную деталь после его заявления по Украине - РИА Новости, 09.02.2025

Шольцу указали на важную деталь после его заявления по Украине

Для восстановления после конфликта Украине не хватит собственных природных ресурсов, о возможности использования которых заявил канцлер Германии Олаф Шольц,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T22:23:00+03:00

2025-02-09T22:23:00+03:00

2025-02-09T22:23:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Для восстановления после конфликта Украине не хватит собственных природных ресурсов, о возможности использования которых заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Responsible Statecraft."Когда конфликт на Украине наконец закончится, маловероятно, что страна сможет использовать собственные природные ресурсы, чтобы встать на ноги", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что многие месторождения украинских полезных ископаемых теперь находятся на территориях, подконтрольных России.Во вторник Шольц раскритиковал требование президента США Дональда Трампа к Украине о поставках редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Он заявил, что ресурсы следует использовать для финансирования всего, что понадобится после завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.

https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998295692.html

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в мире, украина, олаф шольц, дональд трамп, россия