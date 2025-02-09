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Шольцу указали на важную деталь после его заявления по Украине - РИА Новости, 09.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998309525.html
Шольцу указали на важную деталь после его заявления по Украине
Шольцу указали на важную деталь после его заявления по Украине - РИА Новости, 09.02.2025
Шольцу указали на важную деталь после его заявления по Украине
Для восстановления после конфликта Украине не хватит собственных природных ресурсов, о возможности использования которых заявил канцлер Германии Олаф Шольц,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T22:23:00+03:00
2025-02-09T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Для восстановления после конфликта Украине не хватит собственных природных ресурсов, о возможности использования которых заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Responsible Statecraft."Когда конфликт на Украине наконец закончится, маловероятно, что страна сможет использовать собственные природные ресурсы, чтобы встать на ноги", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что многие месторождения украинских полезных ископаемых теперь находятся на территориях, подконтрольных России.Во вторник Шольц раскритиковал требование президента США Дональда Трампа к Украине о поставках редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Он заявил, что ресурсы следует использовать для финансирования всего, что понадобится после завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998295692.html
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998281103.html
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в мире, украина, олаф шольц, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Россия
Шольцу указали на важную деталь после его заявления по Украине

RS: Украине не хватит природных ресурсов для восстановления после конфликта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Для восстановления после конфликта Украине не хватит собственных природных ресурсов, о возможности использования которых заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Responsible Statecraft.
"Когда конфликт на Украине наконец закончится, маловероятно, что страна сможет использовать собственные природные ресурсы, чтобы встать на ноги", — говорится в публикации.
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Вчера, 19:46
Издание также отмечает, что многие месторождения украинских полезных ископаемых теперь находятся на территориях, подконтрольных России.
Во вторник Шольц раскритиковал требование президента США Дональда Трампа к Украине о поставках редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Он заявил, что ресурсы следует использовать для финансирования всего, что понадобится после завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцДональд ТрампРоссия
 
 
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