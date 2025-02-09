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На Западе заговорили о неожиданных шагах Украины ради мира с Россией
На Западе заговорили о неожиданных шагах Украины ради мира с Россией - РИА Новости, 09.02.2025
На Западе заговорили о неожиданных шагах Украины ради мира с Россией
Украина может пойти на уступки в территориальном вопросе для урегулирования конфликта, пишет European Conservative. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:51:00+03:00
2025-02-09T17:51:00+03:00
2025-02-09T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина может пойти на уступки в территориальном вопросе для урегулирования конфликта, пишет European Conservative."В кулуарах в Брюсселе шепчутся о том, что Киев готов признать потерю территорий ради достижения мира в обмен на вступление в ЕС и придерживаться нейтралитета в отношении членства в НАТО", — говорится в публикации.В воскресенье бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представитель Киева, который подпишет документ о мире с отказом от НАТО, имеет шансы "выжить", тот, кто откажется от неподконтрольных Украине территорий, может быть убит физически или политически.Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне российский лидер Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
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в мире, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО
На Западе заговорили о неожиданных шагах Украины ради мира с Россией
European Conservative: в ЕС допускают отказ Украины от территорий ради мира