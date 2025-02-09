Рейтинг@Mail.ru
На Западе заговорили о неожиданных шагах Украины ради мира с Россией - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998281103.html
На Западе заговорили о неожиданных шагах Украины ради мира с Россией
На Западе заговорили о неожиданных шагах Украины ради мира с Россией - РИА Новости, 09.02.2025
На Западе заговорили о неожиданных шагах Украины ради мира с Россией
Украина может пойти на уступки в территориальном вопросе для урегулирования конфликта, пишет European Conservative. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:51:00+03:00
2025-02-09T17:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина может пойти на уступки в территориальном вопросе для урегулирования конфликта, пишет European Conservative."В кулуарах в Брюсселе шепчутся о том, что Киев готов признать потерю территорий ради достижения мира в обмен на вступление в ЕС и придерживаться нейтралитета в отношении членства в НАТО", — говорится в публикации.В воскресенье бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представитель Киева, который подпишет документ о мире с отказом от НАТО, имеет шансы "выжить", тот, кто откажется от неподконтрольных Украине территорий, может быть убит физически или политически.Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне российский лидер Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998260679.html
https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО
На Западе заговорили о неожиданных шагах Украины ради мира с Россией

European Conservative: в ЕС допускают отказ Украины от территорий ради мира

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина может пойти на уступки в территориальном вопросе для урегулирования конфликта, пишет European Conservative.
"В кулуарах в Брюсселе шепчутся о том, что Киев готов признать потерю территорий ради достижения мира в обмен на вступление в ЕС и придерживаться нейтралитета в отношении членства в НАТО", — говорится в публикации.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В США назвали единственный способ закончить конфликт на Украине
Вчера, 14:28
В воскресенье бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представитель Киева, который подпишет документ о мире с отказом от НАТО, имеет шансы "выжить", тот, кто откажется от неподконтрольных Украине территорий, может быть убит физически или политически.
Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне российский лидер Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Как решит Россия, так и будет: США дезавуировали свою сделку
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала