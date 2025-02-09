Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие в 1994 году, заявил Кулеба
Кулеба: Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие в 1994 году, для нее это табу
© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие в 1994 году при подписании Будапештского меморандума, если сейчас Киев пойдет на его создание, потеряет партнеров, поставки оружия, считает бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Чтобы пойти сейчас на создание ядерного оружия, мы должны понимать, что это потеря всех партнеров, всех поставок оружия, санкций (против РФ – ред.) при первом же моменте, когда их нужно будет продлевать. То есть ядерное оружие - это табу. Шанс остаться ядерной страной утрачен в 1994 году", - сказал Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.
Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что слова Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий.
Сенатор от американского штата Юта Майк Ли заявил в пятницу, что принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто привести к началу Третьей мировой войны.
В 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.
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