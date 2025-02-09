https://ria.ru/20250209/ukraina-1998264153.html

Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие в 1994 году, заявил Кулеба

Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие в 1994 году, заявил Кулеба - РИА Новости, 09.02.2025

Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие в 1994 году, заявил Кулеба

Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие в 1994 году при подписании Будапештского меморандума, если сейчас Киев пойдет на его создание, потеряет партнеров,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:59:00+03:00

2025-02-09T14:59:00+03:00

2025-02-09T14:59:00+03:00

киев

дмитрий кулеба

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие в 1994 году при подписании Будапештского меморандума, если сейчас Киев пойдет на его создание, потеряет партнеров, поставки оружия, считает бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. "Чтобы пойти сейчас на создание ядерного оружия, мы должны понимать, что это потеря всех партнеров, всех поставок оружия, санкций (против РФ – ред.) при первом же моменте, когда их нужно будет продлевать. То есть ядерное оружие - это табу. Шанс остаться ядерной страной утрачен в 1994 году", - сказал Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды. Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что слова Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. Сенатор от американского штата Юта Майк Ли заявил в пятницу, что принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто привести к началу Третьей мировой войны. В 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.

https://ria.ru/20250204/zakharova-1997399314.html

https://ria.ru/20241129/bajden-1986542103.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мария захарова