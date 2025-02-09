https://ria.ru/20250209/ukraina-1998260679.html

В США назвали единственный способ закончить конфликт на Украине

В США назвали единственный способ закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 09.02.2025

В США назвали единственный способ закончить конфликт на Украине

Украина должна сдаться без каких-либо условий для урегулирования конфликта, считает американский журналист Джексон Хинкл. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:28:00+03:00

2025-02-09T14:28:00+03:00

2025-02-09T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина должна сдаться без каких-либо условий для урегулирования конфликта, считает американский журналист Джексон Хинкл. Об этом он написал в соцсети Х."Украина должна безоговорочно капитулировать. Это единственное решение", — говорится в публикации.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне российский лидер Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.

https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html

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