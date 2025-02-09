https://ria.ru/20250209/ukraina-1998247316.html
Российские военные поразили объект газонефтяной отрасли на Украине
Российские военные поразили объект газонефтяной отрасли на Украине - РИА Новости, 09.02.2025
Российские военные поразили объект газонефтяной отрасли на Украине
Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, а также... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:17:00+03:00
2025-02-09T12:17:00+03:00
2025-02-09T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах", - говорится в сообщении. Средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 800 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21 268 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 463 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 420 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998239769.html
https://ria.ru/20250209/zapad-1998235366.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили объект газонефтяной отрасли на Украине
Российские военные поразили объект газонефтяной отрасли и аэродромы на Украине