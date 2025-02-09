https://ria.ru/20250209/ukraina-1998247316.html

Российские военные поразили объект газонефтяной отрасли на Украине

Российские военные поразили объект газонефтяной отрасли на Украине - РИА Новости, 09.02.2025

Российские военные поразили объект газонефтяной отрасли на Украине

Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, а также... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:17:00+03:00

2025-02-09T12:17:00+03:00

2025-02-09T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах", - говорится в сообщении. Средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 800 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21 268 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 463 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 420 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998239769.html

https://ria.ru/20250209/zapad-1998235366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)