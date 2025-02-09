https://ria.ru/20250209/ukraina-1998239769.html
На Украине потребовали приостановить бронь для финансируемых USAID фирм
На Украине потребовали приостановить бронь для финансируемых USAID фирм - РИА Новости, 09.02.2025
На Украине потребовали приостановить бронь для финансируемых USAID фирм
Петиция с требованием приостановить предоставление брони от мобилизации сотрудникам организаций, финансировавшихся Агентством США по международному развитию... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T10:46:00+03:00
2025-02-09T10:46:00+03:00
2025-02-09T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Петиция с требованием приостановить предоставление брони от мобилизации сотрудникам организаций, финансировавшихся Агентством США по международному развитию (USAID), зарегистрирована на сайте кабмина Украины. Петиция зарегистрирована 6 февраля. На данный момент она набрала 85 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения. Ее автор предлагает кабмину в связи с прекращением финансовой помощи USAID приостановить на 90 дней бронирование от мобилизации сотрудников представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи на Украине. "Кроме того, за это время провести детальный аудит использования этими организациями международной помощи и прекратить бронирование окончательно тем, чьи средства используются неэффективно или не по назначению", - говорится в тексте петиции. Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997559970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша, в мире
Украина, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, В мире
На Украине потребовали приостановить бронь для финансируемых USAID фирм
Украинцы в петиции потребовали приостановить бронь для финансируемых USAID фирм