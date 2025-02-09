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Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998231755.html
Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области
Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области
Украина "утюжит" населенные пункты вблизи села Русского Поречного Курской области, чтобы скрыть свои военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:25:00+03:00
2025-02-09T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
русское поречное
курская область
россия
родион мирошник
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина "утюжит" населенные пункты вблизи села Русского Поречного Курской области, чтобы скрыть свои военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украина утюжит близлежащие населенные пункты, видимо, стараясь уничтожить последствия других преступлений", - сказал Мирошник. Он не исключил, что действия, аналогичные зверствам в Русском Поречном, проходили и в других населенных пунктах. "Есть показания людей о выжженных улицах, целенаправленно сожженных домах. Что находилось в этих домах? Для этого надо заходить в дома, внимательно осматривать все, что там осталось. Необходимо разговаривать с людьми, которые были свидетелями этого", - отметил дипломат. Пока эти населенные пункты находятся на линии боевого соприкосновения, провести следственные мероприятия крайне сложно, отметил Мирошник.
https://ria.ru/20250209/vsu-1998226160.html
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русское поречное
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русское поречное, курская область, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Русское Поречное, Курская область, Россия, Родион Мирошник
Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области

Мирошник: ВСУ сжигают дома, чтобы скрыть преступления вблизи Русского Поречного

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина "утюжит" населенные пункты вблизи села Русского Поречного Курской области, чтобы скрыть свои военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украина утюжит близлежащие населенные пункты, видимо, стараясь уничтожить последствия других преступлений", - сказал Мирошник.
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Он не исключил, что действия, аналогичные зверствам в Русском Поречном, проходили и в других населенных пунктах.
"Есть показания людей о выжженных улицах, целенаправленно сожженных домах. Что находилось в этих домах? Для этого надо заходить в дома, внимательно осматривать все, что там осталось. Необходимо разговаривать с людьми, которые были свидетелями этого", - отметил дипломат.
Пока эти населенные пункты находятся на линии боевого соприкосновения, провести следственные мероприятия крайне сложно, отметил Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеРусское ПоречноеКурская областьРоссияРодион Мирошник
 
 
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