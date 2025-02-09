https://ria.ru/20250209/ukraina-1998231755.html
Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области
Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области
Украина "утюжит" населенные пункты вблизи села Русского Поречного Курской области, чтобы скрыть свои военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:25:00+03:00
2025-02-09T09:25:00+03:00
2025-02-09T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
русское поречное
курская область
россия
родион мирошник
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина "утюжит" населенные пункты вблизи села Русского Поречного Курской области, чтобы скрыть свои военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украина утюжит близлежащие населенные пункты, видимо, стараясь уничтожить последствия других преступлений", - сказал Мирошник. Он не исключил, что действия, аналогичные зверствам в Русском Поречном, проходили и в других населенных пунктах. "Есть показания людей о выжженных улицах, целенаправленно сожженных домах. Что находилось в этих домах? Для этого надо заходить в дома, внимательно осматривать все, что там осталось. Необходимо разговаривать с людьми, которые были свидетелями этого", - отметил дипломат. Пока эти населенные пункты находятся на линии боевого соприкосновения, провести следственные мероприятия крайне сложно, отметил Мирошник.
https://ria.ru/20250209/vsu-1998226160.html
https://ria.ru/20240830/vsu-1969377669.html
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РИА Новости
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русское поречное, курская область, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Русское Поречное, Курская область, Россия, Родион Мирошник
Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области
Мирошник: ВСУ сжигают дома, чтобы скрыть преступления вблизи Русского Поречного
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина "утюжит" населенные пункты вблизи села Русского Поречного Курской области, чтобы скрыть свои военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украина утюжит близлежащие населенные пункты, видимо, стараясь уничтожить последствия других преступлений", - сказал Мирошник
.
Он не исключил, что действия, аналогичные зверствам в Русском Поречном, проходили и в других населенных пунктах.
"Есть показания людей о выжженных улицах, целенаправленно сожженных домах. Что находилось в этих домах? Для этого надо заходить в дома, внимательно осматривать все, что там осталось. Необходимо разговаривать с людьми, которые были свидетелями этого", - отметил дипломат.
Пока эти населенные пункты находятся на линии боевого соприкосновения, провести следственные мероприятия крайне сложно, отметил Мирошник.