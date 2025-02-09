https://ria.ru/20250209/ukraina-1998231755.html

Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области

Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025

Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области

Украина "утюжит" населенные пункты вблизи села Русского Поречного Курской области, чтобы скрыть свои военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:25:00+03:00

2025-02-09T09:25:00+03:00

2025-02-09T09:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

русское поречное

курская область

россия

родион мирошник

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина "утюжит" населенные пункты вблизи села Русского Поречного Курской области, чтобы скрыть свои военные преступления, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украина утюжит близлежащие населенные пункты, видимо, стараясь уничтожить последствия других преступлений", - сказал Мирошник. Он не исключил, что действия, аналогичные зверствам в Русском Поречном, проходили и в других населенных пунктах. "Есть показания людей о выжженных улицах, целенаправленно сожженных домах. Что находилось в этих домах? Для этого надо заходить в дома, внимательно осматривать все, что там осталось. Необходимо разговаривать с людьми, которые были свидетелями этого", - отметил дипломат. Пока эти населенные пункты находятся на линии боевого соприкосновения, провести следственные мероприятия крайне сложно, отметил Мирошник.

https://ria.ru/20250209/vsu-1998226160.html

https://ria.ru/20240830/vsu-1969377669.html

русское поречное

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

русское поречное, курская область, россия, родион мирошник