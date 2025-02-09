Кулеба предложил жестокое наказание для украинцев
Кулеба: украинцев, которые жалуются на государство, нужно сажать в тюрьму
© AP Photo / Andrew KravchenkoДмитрий Кулеба
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинцев, которые жалуются в соцсетях на свое государство, необходимо сажать за госизмену, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я очень спокойно отношусь, когда приходят комментаторы, большинство из них боты, но есть и реальные люди, и хают меня. <…> Но меня реально бесит, когда приходит человек или бот и начинает: "А что мне эта страна дала?", "А я никому ничего не должен", "А почему я должен ее любить?" Когда индивидуальный хейт — с этим можно жить. <…> Каждый получил право выражать свою дурь в соцсетях. Но когда закидывается история о том, что <…> (плохое. — Прим. ред.) государство", "<…> (плохая. — Прим. ред.) новая страна", таких людей нужно реально отлавливать и сажать за государственную измену", — сказал Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.
Высказывания Кулебы прозвучали на фоне нарастающего недовольства украинцев положением дел в стране. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.