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Кулеба предложил жестокое наказание для украинцев - РИА Новости, 09.02.2025
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04:29 09.02.2025 (обновлено: 13:42 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998216177.html
Кулеба предложил жестокое наказание для украинцев
Кулеба предложил жестокое наказание для украинцев - РИА Новости, 09.02.2025
Кулеба предложил жестокое наказание для украинцев
Украинцев, которые жалуются в соцсетях на свое государство, необходимо сажать за госизмену, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T04:29:00+03:00
2025-02-09T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинцев, которые жалуются в соцсетях на свое государство, необходимо сажать за госизмену, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Я очень спокойно отношусь, когда приходят комментаторы, большинство из них боты, но есть и реальные люди, и хают меня. &lt;…&gt; Но меня реально бесит, когда приходит человек или бот и начинает: "А что мне эта страна дала?", "А я никому ничего не должен", "А почему я должен ее любить?" Когда индивидуальный хейт — с этим можно жить. &lt;…&gt; Каждый получил право выражать свою дурь в соцсетях. Но когда закидывается история о том, что &lt;…&gt; (плохое. — Прим. ред.) государство", "&lt;…&gt; (плохая. — Прим. ред.) новая страна", таких людей нужно реально отлавливать и сажать за государственную измену", — сказал Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.Высказывания Кулебы прозвучали на фоне нарастающего недовольства украинцев положением дел в стране. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба
Кулеба предложил жестокое наказание для украинцев

Кулеба: украинцев, которые жалуются на государство, нужно сажать в тюрьму

© AP Photo / Andrew KravchenkoДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев РИА Новости. Украинцев, которые жалуются в соцсетях на свое государство, необходимо сажать за госизмену, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я очень спокойно отношусь, когда приходят комментаторы, большинство из них боты, но есть и реальные люди, и хают меня. <…> Но меня реально бесит, когда приходит человек или бот и начинает: "А что мне эта страна дала?", "А я никому ничего не должен", "А почему я должен ее любить?" Когда индивидуальный хейт — с этим можно жить. <…> Каждый получил право выражать свою дурь в соцсетях. Но когда закидывается история о том, что <…> (плохое. — Прим. ред.) государство", "<…> (плохая. — Прим. ред.) новая страна", таких людей нужно реально отлавливать и сажать за государственную измену", — сказал Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.
Высказывания Кулебы прозвучали на фоне нарастающего недовольства украинцев положением дел в стране. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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