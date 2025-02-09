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Пирс Морган призвал заблокировать Канье Уэста в соцсети Х - РИА Новости, 09.02.2025
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Шоубиз
 
02:14 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/uest-1998211554.html
Пирс Морган призвал заблокировать Канье Уэста в соцсети Х
Пирс Морган призвал заблокировать Канье Уэста в соцсети Х - РИА Новости, 09.02.2025
Пирс Морган призвал заблокировать Канье Уэста в соцсети Х
Британский журналист Пирс Морган призвал американского предпринимателя и владельца соцсети Х Илона Маска обратить внимание на публикации на странице рэпера... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T02:14:00+03:00
2025-02-09T02:14:00+03:00
шоубиз
канье уэст
илон маск
технологии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Британский журналист Пирс Морган призвал американского предпринимателя и владельца соцсети Х Илона Маска обратить внимание на публикации на странице рэпера Канье Уэста. В пятницу в аккаунте рэпера с различной периодичностью стало появляться большое количество постов на разную тематику, в том числе о нацизме. При этом почти все они написаны заглавными буквами, без знаков препинания, некоторые содержат нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывают предположение, что аккаунт рэпера был взломан. "Эй, (Маск - ред.) сколько еще отвратительных ненавистнических, расистских, антисемитских, призывающих к насилию вещей ты собираешься позволить Канье изливать своим 32 миллионам подписчиков на твоей платформе?" - написал Морган в соцсети Х. Журналист также прикрепил к публикации один из постов рэпера с нецензурной лексикой. Позднее на вопрос пользователя соцсети X о том, призывает ли Морган Маска публично заблокировать профиль Уэста, журналист ответил положительно."Да! Он (Уэст - ред.) специально нарушает почти все правила соцсети. Любой другой уже давно был бы заблокирован", - написал Морган.Седьмого февраля Маск призвал к ответственному поведению в связи с постами на странице рэпера Канье Уэста.
https://ria.ru/20250207/rubchinskij-1998006954.html
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канье уэст, илон маск, технологии
Шоубиз, Канье Уэст, Илон Маск, Технологии
Пирс Морган призвал заблокировать Канье Уэста в соцсети Х

Пирс Морган призвал Илона Маска заблокировать Канье Уэста в соцсети Х

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Британский журналист Пирс Морган призвал американского предпринимателя и владельца соцсети Х Илона Маска обратить внимание на публикации на странице рэпера Канье Уэста.
В пятницу в аккаунте рэпера с различной периодичностью стало появляться большое количество постов на разную тематику, в том числе о нацизме. При этом почти все они написаны заглавными буквами, без знаков препинания, некоторые содержат нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывают предположение, что аккаунт рэпера был взломан.
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"Эй, (Маск - ред.) сколько еще отвратительных ненавистнических, расистских, антисемитских, призывающих к насилию вещей ты собираешься позволить Канье изливать своим 32 миллионам подписчиков на твоей платформе?" - написал Морган в соцсети Х.
Журналист также прикрепил к публикации один из постов рэпера с нецензурной лексикой.
Позднее на вопрос пользователя соцсети X о том, призывает ли Морган Маска публично заблокировать профиль Уэста, журналист ответил положительно.
"Да! Он (Уэст - ред.) специально нарушает почти все правила соцсети. Любой другой уже давно был бы заблокирован", - написал Морган.
Седьмого февраля Маск призвал к ответственному поведению в связи с постами на странице рэпера Канье Уэста.
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