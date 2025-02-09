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В Молдавии раскритиковали учебник истории для русскоязычных школ - РИА Новости, 09.02.2025
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16:42 09.02.2025 (обновлено: 16:45 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/uchebnik-1998274437.html
В Молдавии раскритиковали учебник истории для русскоязычных школ
В Молдавии раскритиковали учебник истории для русскоязычных школ - РИА Новости, 09.02.2025
В Молдавии раскритиковали учебник истории для русскоязычных школ
Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский подверг критике руководство страны за публикацию нового учебника истории для русскоязычных школ и лицеев,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T16:42:00+03:00
2025-02-09T16:45:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский подверг критике руководство страны за публикацию нового учебника истории для русскоязычных школ и лицеев, назвав его содержание разжигающим межнациональную рознь. Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Глава минобразования Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур. "С сожалением приходится констатировать, что ваши действия не просто не совпадают, они часто в корне противоречат вашим словам. Последним вопиющим примером этого является запуск учебника истории румын для 12-х классов для школ и лицеев с обучением на русском языке. Мы прошли через тяжёлые годы, но шаг за шагом начали адаптироваться к новым условиям, обстановка внутри страны стала успокаиваться, исчезли межнациональные разборки. Но вы своей политикой делаете всё, чтобы вернуть нас в наполненные гневом 90-е. Этот учебник укрепляет фундамент вражды в нашем обществе на долгие годы вперёд", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*, обращаясь к президенту Майе Санду и министру образования Перчуну. Он привёл цитату из учебника, где авторы, называют приехавших в Молдавскую ССР рабочих и инженеров "бездельниками и алкоголиками", а также утверждается, что "рабочий класс в МССР создавался в основном из иностранных граждан, как правило, неспособных к тяжелому труду, в большинстве своем плохих специалистов". Экс-вице-премьер напомнил, что в советский период Молдавия получила огромное развитие, как раз благодаря консолидации общества. "Все те, кто в своё время по собственному желанию, а кто по направлениям советских государственных органов, КПСС и ВЛКСМ прибыли в нищую, разорённую войной МССР и вместе с трудолюбивым местным населением самоотверженным трудом превратили нашу Молдову в цветущий сад, с развитой многопрофильной промышленностью, с собственными высшими учебными заведениями, Академией наук с выросшими молдавскими учёными мирового значения. И, самое главное, с народом, жившим одной семьёй, в которой, если и случались размолвки, то они носили характер именно размолвок между членами одного большого семейства...", – написал Муравский, призвав изъять учебник из обращения и начать подготовку нового издания. В 2023 году министерство образования Молдавии представило новую программу, направленную на "десоветизацию" образования. Однако эксперты в стране отмечают, что такие шаги приводят к искажению исторической правды и разжиганию межнациональной розни. Споры вокруг преподавания истории в школах Молдавии возникают регулярно с момента обретения независимости в 1991 году. Особую дискуссию вызывает вопрос освещения советского периода в учебной литературе. Новый учебник предназначен для выпускных классов лицеев с русским языком обучения, которые составляют около 20% от общего числа учебных заведений страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, молдавия, майя санду, кпсс, влксм
В мире, Молдавия, Майя Санду, КПСС, ВЛКСМ
В Молдавии раскритиковали учебник истории для русскоязычных школ

Муравский: новый учебник "История румын" для русскоязычных школ разжигает вражду

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский подверг критике руководство страны за публикацию нового учебника истории для русскоязычных школ и лицеев, назвав его содержание разжигающим межнациональную рознь.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Глава минобразования Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур.
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"С сожалением приходится констатировать, что ваши действия не просто не совпадают, они часто в корне противоречат вашим словам. Последним вопиющим примером этого является запуск учебника истории румын для 12-х классов для школ и лицеев с обучением на русском языке. Мы прошли через тяжёлые годы, но шаг за шагом начали адаптироваться к новым условиям, обстановка внутри страны стала успокаиваться, исчезли межнациональные разборки. Но вы своей политикой делаете всё, чтобы вернуть нас в наполненные гневом 90-е. Этот учебник укрепляет фундамент вражды в нашем обществе на долгие годы вперёд", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*, обращаясь к президенту Майе Санду и министру образования Перчуну.
Он привёл цитату из учебника, где авторы, называют приехавших в Молдавскую ССР рабочих и инженеров "бездельниками и алкоголиками", а также утверждается, что "рабочий класс в МССР создавался в основном из иностранных граждан, как правило, неспособных к тяжелому труду, в большинстве своем плохих специалистов".
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Экс-вице-премьер напомнил, что в советский период Молдавия получила огромное развитие, как раз благодаря консолидации общества.
"Все те, кто в своё время по собственному желанию, а кто по направлениям советских государственных органов, КПСС и ВЛКСМ прибыли в нищую, разорённую войной МССР и вместе с трудолюбивым местным населением самоотверженным трудом превратили нашу Молдову в цветущий сад, с развитой многопрофильной промышленностью, с собственными высшими учебными заведениями, Академией наук с выросшими молдавскими учёными мирового значения. И, самое главное, с народом, жившим одной семьёй, в которой, если и случались размолвки, то они носили характер именно размолвок между членами одного большого семейства...", – написал Муравский, призвав изъять учебник из обращения и начать подготовку нового издания.
В 2023 году министерство образования Молдавии представило новую программу, направленную на "десоветизацию" образования. Однако эксперты в стране отмечают, что такие шаги приводят к искажению исторической правды и разжиганию межнациональной розни. Споры вокруг преподавания истории в школах Молдавии возникают регулярно с момента обретения независимости в 1991 году. Особую дискуссию вызывает вопрос освещения советского периода в учебной литературе. Новый учебник предназначен для выпускных классов лицеев с русским языком обучения, которые составляют около 20% от общего числа учебных заведений страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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