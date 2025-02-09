Юрист предупредил об изъятии заброшенных участков
Юрист Терехин: с 1 марта владельцам заброшенных участков грозит их изъятие
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСбор урожая черной смородины на дачном участке
Сбор урожая черной смородины на дачном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В России 1 марта изменятся правила освоения участков земли, находящихся в населенных пунктах или выделенных для садоводства. Что будет грозить собственнику, который не занимается своей землей, агентству “Прайм” рассказал старший партнер юридической фирмы "Ляпунов Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
Юрист пояснил, что в течение трех лет купленный или уже имеющийся участок необходимо освоить — начать строительство, либо высадить какие-либо культуры. Если это не будет сделано, власти смогут оштрафовать правообладателя, а затем изъять землю.
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“Чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке — избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением”, — пояснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что главная цель документа — побудить собственников следить за своей землей, так как заброшенные участки портят вид и являются неэффективным использованием земельного ресурса.
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