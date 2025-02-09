https://ria.ru/20250209/uchastki-1998208739.html

Юрист предупредил об изъятии заброшенных участков

Юрист предупредил об изъятии заброшенных участков - РИА Новости, 09.02.2025

Юрист предупредил об изъятии заброшенных участков

В России 1 марта изменятся правила освоения участков земли, находящихся в населенных пунктах или выделенных для садоводства. Что будет грозить собственнику,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T02:17:00+03:00

2025-02-09T02:17:00+03:00

2025-02-09T02:17:00+03:00

россия

земельный участок

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В России 1 марта изменятся правила освоения участков земли, находящихся в населенных пунктах или выделенных для садоводства. Что будет грозить собственнику, который не занимается своей землей, агентству “Прайм” рассказал старший партнер юридической фирмы "Ляпунов Терехин и партнеры" Филипп Терехин.Юрист пояснил, что в течение трех лет купленный или уже имеющийся участок необходимо освоить — начать строительство, либо высадить какие-либо культуры. Если это не будет сделано, власти смогут оштрафовать правообладателя, а затем изъять землю.“Чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке — избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением”, — пояснил собеседник агентства.Он подчеркнул, что главная цель документа — побудить собственников следить за своей землей, так как заброшенные участки портят вид и являются неэффективным использованием земельного ресурса.

https://ria.ru/20241229/uchastok-1991938233.html

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россия, земельный участок, общество