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Юрист предупредил об изъятии заброшенных участков - РИА Новости, 09.02.2025
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02:17 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/uchastki-1998208739.html
Юрист предупредил об изъятии заброшенных участков
Юрист предупредил об изъятии заброшенных участков - РИА Новости, 09.02.2025
Юрист предупредил об изъятии заброшенных участков
В России 1 марта изменятся правила освоения участков земли, находящихся в населенных пунктах или выделенных для садоводства. Что будет грозить собственнику,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T02:17:00+03:00
2025-02-09T02:17:00+03:00
россия
земельный участок
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В России 1 марта изменятся правила освоения участков земли, находящихся в населенных пунктах или выделенных для садоводства. Что будет грозить собственнику, который не занимается своей землей, агентству “Прайм” рассказал старший партнер юридической фирмы "Ляпунов Терехин и партнеры" Филипп Терехин.Юрист пояснил, что в течение трех лет купленный или уже имеющийся участок необходимо освоить — начать строительство, либо высадить какие-либо культуры. Если это не будет сделано, власти смогут оштрафовать правообладателя, а затем изъять землю.“Чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке — избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением”, — пояснил собеседник агентства.Он подчеркнул, что главная цель документа — побудить собственников следить за своей землей, так как заброшенные участки портят вид и являются неэффективным использованием земельного ресурса.
https://ria.ru/20241229/uchastok-1991938233.html
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россия, земельный участок, общество
Россия, земельный участок, Общество
Юрист предупредил об изъятии заброшенных участков

Юрист Терехин: с 1 марта владельцам заброшенных участков грозит их изъятие

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСбор урожая черной смородины на дачном участке
Сбор урожая черной смородины на дачном участке - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сбор урожая черной смородины на дачном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В России 1 марта изменятся правила освоения участков земли, находящихся в населенных пунктах или выделенных для садоводства. Что будет грозить собственнику, который не занимается своей землей, агентству “Прайм” рассказал старший партнер юридической фирмы "Ляпунов Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
Юрист пояснил, что в течение трех лет купленный или уже имеющийся участок необходимо освоить — начать строительство, либо высадить какие-либо культуры. Если это не будет сделано, власти смогут оштрафовать правообладателя, а затем изъять землю.
«
“Чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке — избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением”, — пояснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что главная цель документа — побудить собственников следить за своей землей, так как заброшенные участки портят вид и являются неэффективным использованием земельного ресурса.
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Россияземельный участокОбщество
 
 
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