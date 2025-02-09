https://ria.ru/20250209/tysjachi-1998275340.html

Жители Мадрида устроили протест против роста цен на жилье

Жители Мадрида устроили протест против роста цен на жилье - РИА Новости, 09.02.2025

Жители Мадрида устроили протест против роста цен на жилье

Тысячи жителей испанской столицы вышли в воскресенье на улицы города, требуя от властей немедленных решений в связи с резким ростом цен на жилье, передает... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T16:52:00+03:00

2025-02-09T16:52:00+03:00

2025-02-09T17:00:00+03:00

в мире

испания

мадрид

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998276450_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_72fa0822cc068060b85fa8d4dca4ff67.jpg

МАДРИД, 9 фев - РИА Новости. Тысячи жителей испанской столицы вышли в воскресенье на улицы города, требуя от властей немедленных решений в связи с резким ростом цен на жилье, передает корреспондент РИА Новости. К акции присоединились почти 40 коллективов, входящих в платформу Hábitat 24. Под лозунгом "Достойное и устойчивое жилье - сейчас!" колонна прошла по маршруту от площади Карла V в районе железнодорожного вокзала Аточа до центральной Пуэрта-дель-Соль. Многие несли плакаты с лозунгами "Жилье - это право, а не привилегия" и "Остановите выселения". В толпе можно было увидеть представителей экологических, социальных и профсоюзных организаций. Демонстранты скандировали призывы к правительству заморозить цены на аренду и расширить фонд социального жилья. По мере продвижения колонны, гремящей ключами и барабанами, протестующие высказывали недовольство политикой региональных властей. Манифестанты, среди которых было много молодых людей и семей, требовали повысить доступность жилья, обвиняя спекулянтов и крупные компании в искусственном завышении цен. "Мы работаем по 40-50 часов в неделю, но не можем позволить себе нормальное жилье. В то же время квартиры стоят пустыми, ждем, пока их купят инвесторы. Особенно шокирующим является отношение регионального правительства, которое решило и дальше благоприятствовать бизнесу инвестиционных фондов и спекулянтов", - поделился с РИА Новости участник акции, 32-летний Хавьер Гомес. Одна из представительниц Hábitat 24 объяснила собравшимся, что средняя цена на жилье в Испании за последние четыре месяца 2024 года достигла нового рекордного уровня, на 12,5% превысив пиковый уровень 2007 года, и составила 2 164 евро за квадратный метр. Автономное сообщество Мадрида возглавило национальный рейтинг с самой высокой ценой - 3 780 евро за квадратный метр, причем непосредственно в испанской столице средняя цена составила 4 517 евро за квадратный метр. Марш завершился на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, где участники мирно разошлись. Однако протестующие пообещали продолжить давление на власти, если их требования не будут услышаны.

https://ria.ru/20250122/zhiteli-1994921603.html

https://ria.ru/20241215/guardian-1989272765.html

испания

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, испания, мадрид