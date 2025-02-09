https://ria.ru/20250209/tysjachi-1998275340.html
Жители Мадрида устроили протест против роста цен на жилье
Жители Мадрида устроили протест против роста цен на жилье - РИА Новости, 09.02.2025
Жители Мадрида устроили протест против роста цен на жилье
Тысячи жителей испанской столицы вышли в воскресенье на улицы города, требуя от властей немедленных решений в связи с резким ростом цен на жилье, передает... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T16:52:00+03:00
2025-02-09T16:52:00+03:00
2025-02-09T17:00:00+03:00
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МАДРИД, 9 фев - РИА Новости. Тысячи жителей испанской столицы вышли в воскресенье на улицы города, требуя от властей немедленных решений в связи с резким ростом цен на жилье, передает корреспондент РИА Новости. К акции присоединились почти 40 коллективов, входящих в платформу Hábitat 24. Под лозунгом "Достойное и устойчивое жилье - сейчас!" колонна прошла по маршруту от площади Карла V в районе железнодорожного вокзала Аточа до центральной Пуэрта-дель-Соль. Многие несли плакаты с лозунгами "Жилье - это право, а не привилегия" и "Остановите выселения". В толпе можно было увидеть представителей экологических, социальных и профсоюзных организаций. Демонстранты скандировали призывы к правительству заморозить цены на аренду и расширить фонд социального жилья. По мере продвижения колонны, гремящей ключами и барабанами, протестующие высказывали недовольство политикой региональных властей. Манифестанты, среди которых было много молодых людей и семей, требовали повысить доступность жилья, обвиняя спекулянтов и крупные компании в искусственном завышении цен. "Мы работаем по 40-50 часов в неделю, но не можем позволить себе нормальное жилье. В то же время квартиры стоят пустыми, ждем, пока их купят инвесторы. Особенно шокирующим является отношение регионального правительства, которое решило и дальше благоприятствовать бизнесу инвестиционных фондов и спекулянтов", - поделился с РИА Новости участник акции, 32-летний Хавьер Гомес. Одна из представительниц Hábitat 24 объяснила собравшимся, что средняя цена на жилье в Испании за последние четыре месяца 2024 года достигла нового рекордного уровня, на 12,5% превысив пиковый уровень 2007 года, и составила 2 164 евро за квадратный метр. Автономное сообщество Мадрида возглавило национальный рейтинг с самой высокой ценой - 3 780 евро за квадратный метр, причем непосредственно в испанской столице средняя цена составила 4 517 евро за квадратный метр. Марш завершился на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, где участники мирно разошлись. Однако протестующие пообещали продолжить давление на власти, если их требования не будут услышаны.
https://ria.ru/20250122/zhiteli-1994921603.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, мадрид
Жители Мадрида устроили протест против роста цен на жилье
Тысячи жителей Мадрида вышли на улицы в знак протеста против роста цен на жилье
МАДРИД, 9 фев - РИА Новости. Тысячи жителей испанской столицы вышли в воскресенье на улицы города, требуя от властей немедленных решений в связи с резким ростом цен на жилье, передает корреспондент РИА Новости.
К акции присоединились почти 40 коллективов, входящих в платформу Hábitat 24. Под лозунгом "Достойное и устойчивое жилье - сейчас!" колонна прошла по маршруту от площади Карла V в районе железнодорожного вокзала Аточа до центральной Пуэрта-дель-Соль. Многие несли плакаты с лозунгами "Жилье - это право, а не привилегия" и "Остановите выселения". В толпе можно было увидеть представителей экологических, социальных и профсоюзных организаций. Демонстранты скандировали призывы к правительству заморозить цены на аренду и расширить фонд социального жилья.
По мере продвижения колонны, гремящей ключами и барабанами, протестующие высказывали недовольство политикой региональных властей. Манифестанты, среди которых было много молодых людей и семей, требовали повысить доступность жилья, обвиняя спекулянтов и крупные компании в искусственном завышении цен.
"Мы работаем по 40-50 часов в неделю, но не можем позволить себе нормальное жилье. В то же время квартиры стоят пустыми, ждем, пока их купят инвесторы. Особенно шокирующим является отношение регионального правительства, которое решило и дальше благоприятствовать бизнесу инвестиционных фондов и спекулянтов", - поделился с РИА Новости участник акции, 32-летний Хавьер Гомес.
Одна из представительниц Hábitat 24 объяснила собравшимся, что средняя цена на жилье в Испании
за последние четыре месяца 2024 года достигла нового рекордного уровня, на 12,5% превысив пиковый уровень 2007 года, и составила 2 164 евро за квадратный метр. Автономное сообщество Мадрида
возглавило национальный рейтинг с самой высокой ценой - 3 780 евро за квадратный метр, причем непосредственно в испанской столице средняя цена составила 4 517 евро за квадратный метр.
Марш завершился на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, где участники мирно разошлись. Однако протестующие пообещали продолжить давление на власти, если их требования не будут услышаны.