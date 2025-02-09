https://ria.ru/20250209/turtsiya-1998206248.html

В Турции выразили беспокойство из-за введения США торговых пошлин

В Турции выразили беспокойство из-за введения США торговых пошлин - РИА Новости, 09.02.2025

В Турции выразили беспокойство из-за введения США торговых пошлин

Действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке, но прямые риски для Турции минимальны, считает министр казначейства и финансов Турции Мехмет... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T00:22:00+03:00

2025-02-09T00:22:00+03:00

2025-02-09T02:07:00+03:00

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке, но прямые риски для Турции минимальны, считает министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек. Подписание президентом США Дональдом Трампом указов о введении торговых пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая, по данным газеты Wall Street Journal, уже навредило американцам. Издание считает, что такие действия Трампа заставят друзей и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, а последствия этого сложно предсказать. "Некоторые действия администрации США вызывают сильное беспокойство на рынке. Предсказуемость и торговля, основанная на правилах, отходят на второй план. Однако прямые риски для Турции очень малы. Если посмотреть на последние 20 лет, то дефицит в торговле Турции с США составляет 78 миллиардов долларов в пользу США. У нас нет соглашения о свободной торговле с США. США и так облагают нас высокими налогами. Нет никаких причин увеличивать их еще больше", - приводит слова главы минфина газета Hürriyet. Министр отметил наличие "хороших отношений с новой администрацией США". "Я не думаю, что в торговле будут разработаны протекционистские меры против Турции. У нас есть некоторые опасения по поводу Сирии, но пока сообщения по этому вопросу обнадеживают", - сказал Шимшек. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин в 25% на товары из Канады и Мексики, исключением стали только канадские энергоресурсы, на них ставка составит 10%. Кроме того, на китайские товары пошлины устанавливаются в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют.

https://ria.ru/20250208/sholts-1998116344.html

https://ria.ru/20250207/poshliny-1998019028.html

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канада

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сша, турция, канада, дональд трамп, мехмет шимшек