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В Турции выразили беспокойство из-за введения США торговых пошлин - РИА Новости, 09.02.2025
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00:22 09.02.2025 (обновлено: 02:07 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/turtsiya-1998206248.html
В Турции выразили беспокойство из-за введения США торговых пошлин
В Турции выразили беспокойство из-за введения США торговых пошлин - РИА Новости, 09.02.2025
В Турции выразили беспокойство из-за введения США торговых пошлин
Действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке, но прямые риски для Турции минимальны, считает министр казначейства и финансов Турции Мехмет... РИА Новости, 09.02.2025
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке, но прямые риски для Турции минимальны, считает министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек. Подписание президентом США Дональдом Трампом указов о введении торговых пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая, по данным газеты Wall Street Journal, уже навредило американцам. Издание считает, что такие действия Трампа заставят друзей и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, а последствия этого сложно предсказать. "Некоторые действия администрации США вызывают сильное беспокойство на рынке. Предсказуемость и торговля, основанная на правилах, отходят на второй план. Однако прямые риски для Турции очень малы. Если посмотреть на последние 20 лет, то дефицит в торговле Турции с США составляет 78 миллиардов долларов в пользу США. У нас нет соглашения о свободной торговле с США. США и так облагают нас высокими налогами. Нет никаких причин увеличивать их еще больше", - приводит слова главы минфина газета Hürriyet. Министр отметил наличие "хороших отношений с новой администрацией США". "Я не думаю, что в торговле будут разработаны протекционистские меры против Турции. У нас есть некоторые опасения по поводу Сирии, но пока сообщения по этому вопросу обнадеживают", - сказал Шимшек. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин в 25% на товары из Канады и Мексики, исключением стали только канадские энергоресурсы, на них ставка составит 10%. Кроме того, на китайские товары пошлины устанавливаются в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют.
https://ria.ru/20250208/sholts-1998116344.html
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сша, турция, канада, дональд трамп, мехмет шимшек
США, Турция, Канада, Дональд Трамп, Мехмет Шимшек
В Турции выразили беспокойство из-за введения США торговых пошлин

Минфин Турции: действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке

© Fotolia / marqs Флаг Турции. Архивное фото
Флаг Турции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Fotolia / marqs
Флаг Турции. Архивное фото. Архивное фото
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке, но прямые риски для Турции минимальны, считает министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек.
Подписание президентом США Дональдом Трампом указов о введении торговых пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая, по данным газеты Wall Street Journal, уже навредило американцам. Издание считает, что такие действия Трампа заставят друзей и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, а последствия этого сложно предсказать.
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"Некоторые действия администрации США вызывают сильное беспокойство на рынке. Предсказуемость и торговля, основанная на правилах, отходят на второй план. Однако прямые риски для Турции очень малы. Если посмотреть на последние 20 лет, то дефицит в торговле Турции с США составляет 78 миллиардов долларов в пользу США. У нас нет соглашения о свободной торговле с США. США и так облагают нас высокими налогами. Нет никаких причин увеличивать их еще больше", - приводит слова главы минфина газета Hürriyet.
Министр отметил наличие "хороших отношений с новой администрацией США".
"Я не думаю, что в торговле будут разработаны протекционистские меры против Турции. У нас есть некоторые опасения по поводу Сирии, но пока сообщения по этому вопросу обнадеживают", - сказал Шимшек.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин в 25% на товары из Канады и Мексики, исключением стали только канадские энергоресурсы, на них ставка составит 10%. Кроме того, на китайские товары пошлины устанавливаются в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен
7 февраля, 16:55
 
СШАТурцияКанадаДональд ТрампМехмет Шимшек
 
 
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