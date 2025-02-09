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Турция проводит воздушные операции на севере Ирака - РИА Новости, 09.02.2025
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13:04 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/turtsija-1998251036.html
Турция проводит воздушные операции на севере Ирака
Турция проводит воздушные операции на севере Ирака - РИА Новости, 09.02.2025
Турция проводит воздушные операции на севере Ирака
ВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны страны. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:04:00+03:00
2025-02-09T13:04:00+03:00
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. ВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны страны. "В результате воздушных операций, проведенных в период с 29 января по 7 февраля 2025 года на севере Ирака, было нейтрализовано 11 террористов РПК: семь в районе Гара и четыре в районе Хакурк. Вооруженные силы Турции продолжают принимать превентивные и разрушительные меры против террористических организаций во имя нашей любимой родины", - сообщило министерство. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20241215/turtsiya-1989309790.html
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в мире, турция, ирак, мосул
В мире, Турция, Ирак, Мосул
Турция проводит воздушные операции на севере Ирака

ВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака против боевиков РПК

© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом
Турецкий военный с флагом - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом. Архивное фото
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. ВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны страны.
"В результате воздушных операций, проведенных в период с 29 января по 7 февраля 2025 года на севере Ирака, было нейтрализовано 11 террористов РПК: семь в районе Гара и четыре в районе Хакурк. Вооруженные силы Турции продолжают принимать превентивные и разрушительные меры против террористических организаций во имя нашей любимой родины", - сообщило министерство.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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