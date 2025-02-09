https://ria.ru/20250209/turtsija-1998251036.html

Турция проводит воздушные операции на севере Ирака

Турция проводит воздушные операции на севере Ирака - РИА Новости, 09.02.2025

Турция проводит воздушные операции на севере Ирака

ВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны страны. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T13:04:00+03:00

2025-02-09T13:04:00+03:00

2025-02-09T13:04:00+03:00

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. ВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны страны. "В результате воздушных операций, проведенных в период с 29 января по 7 февраля 2025 года на севере Ирака, было нейтрализовано 11 террористов РПК: семь в районе Гара и четыре в районе Хакурк. Вооруженные силы Турции продолжают принимать превентивные и разрушительные меры против террористических организаций во имя нашей любимой родины", - сообщило министерство. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20241215/turtsiya-1989309790.html

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в мире, турция, ирак, мосул