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Россияне испытывают трудности на отдыхе в Турции из-за блокировки карт
Россияне испытывают трудности на отдыхе в Турции из-за блокировки карт - РИА Новости, 09.02.2025
Россияне испытывают трудности на отдыхе в Турции из-за блокировки карт
Российские туристы продолжают сталкиваться с трудностями на отдыхе в Турции из-за блокировки их банковских карт, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:20:00+03:00
2025-02-09T03:20:00+03:00
2025-02-09T03:29:00+03:00
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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Российские туристы продолжают сталкиваться с трудностями на отдыхе в Турции из-за блокировки их банковских карт, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик."Конечно, из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности. Что касается организованных туристов, то они, как известно, приобретают пакетные туры в России за рубли. При этом люди, естественно, привозят с собой для расходов наличные деньги", — заявил Ветрик.По его словам, ситуация с действующими на территории Турции платежными системами всё время меняется, актуальную информацию об этом следует запрашивать у туроператоров.Как заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов, соблюдение турецкой банковской системой западных санкций вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе туризму.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, после этого выпущенные банком карты UnionPay перестали действовать на территории Турции. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.
https://ria.ru/20250203/davlenie-1996946687.html
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россия, турция, анталья (провинция), владимир путин, алексей ерхов, газпромбанк
Россия, Турция, Анталья (провинция), Владимир Путин, Алексей Ерхов, Газпромбанк, Туризм
Россияне испытывают трудности на отдыхе в Турции из-за блокировки карт
Генконсул Ветрик: россияне испытывают сложности в Турции из-за блокировки карт