https://ria.ru/20250209/turisty-1998213699.html

Россияне испытывают трудности на отдыхе в Турции из-за блокировки карт

Россияне испытывают трудности на отдыхе в Турции из-за блокировки карт - РИА Новости, 09.02.2025

Россияне испытывают трудности на отдыхе в Турции из-за блокировки карт

Российские туристы продолжают сталкиваться с трудностями на отдыхе в Турции из-за блокировки их банковских карт, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T03:20:00+03:00

2025-02-09T03:20:00+03:00

2025-02-09T03:29:00+03:00

россия

турция

анталья (провинция)

владимир путин

алексей ерхов

газпромбанк

туризм

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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Российские туристы продолжают сталкиваться с трудностями на отдыхе в Турции из-за блокировки их банковских карт, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик."Конечно, из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности. Что касается организованных туристов, то они, как известно, приобретают пакетные туры в России за рубли. При этом люди, естественно, привозят с собой для расходов наличные деньги", — заявил Ветрик.По его словам, ситуация с действующими на территории Турции платежными системами всё время меняется, актуальную информацию об этом следует запрашивать у туроператоров.Как заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов, соблюдение турецкой банковской системой западных санкций вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе туризму.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, после этого выпущенные банком карты UnionPay перестали действовать на территории Турции. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.

https://ria.ru/20250203/davlenie-1996946687.html

https://ria.ru/20250130/karty-1996253126.html

россия

турция

анталья (провинция)

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россия, турция, анталья (провинция), владимир путин, алексей ерхов, газпромбанк