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В Пуэрто-Рико объявили угрозу цунами после землетрясения на Кайманах
В Пуэрто-Рико объявили угрозу цунами после землетрясения на Кайманах - РИА Новости, 09.02.2025
В Пуэрто-Рико объявили угрозу цунами после землетрясения на Кайманах
Сирены оповещения о цунами включились в городе Агуадилья в Пуэрто-Рико на фоне землетрясения магнитудой 7,6 у Островов Кайман, сотни людей попытались... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T06:37:00+03:00
2025-02-09T06:37:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сирены оповещения о цунами включились в городе Агуадилья в Пуэрто-Рико на фоне землетрясения магнитудой 7,6 у Островов Кайман, сотни людей попытались эвакуироваться из прибрежной зоны, сообщил изданию Primera Hora мэр города Хулио Ролдан. Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала, что в 23.23 по времени UTC (02.23 мск) в 209 километрах к юго-западу от города Джорджтаун, столицы Островов Кайман, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7. Очаг залегал на глубине десяти километров. Позднее служба уточнила, что магнитуда землетрясения достигла 7,6. Центр предупреждения о цунами (NOAA) сообщал об угрозе цунами в связи с землетрясением. По данным издания, сирены оповещения об угрозе цунами включились в прибрежном городе Агуадилья в ночь на воскресенье. "Мы получили предупреждение о цунами, и нашему директору муниципального управления по чрезвычайным ситуациям было поручено активировать сигнализацию. Ее можно было услышать по всему городу, в некоторых частях Агуады (муниципалитета Пуэрто-Рико - ред.) и других местах... Люди начали подниматься на высокие места, такие как торговый центр Агуадилья и парк Лас-Каскадас", - сказал газете Ролдан. По словам мэра Агуадильи, власти привлекли местную полицию, чтобы заставить людей покинуть пляжи на фоне возможной угрозы цунами. Издание добавляет, что позднее национальная метеорологическая служба США отменила предупреждение об угрозе цунами, введенное после землетрясения у Островов Кайман. Primera Hora добавляет, что жители Пуэрто-Рико начали распространять в соцсетях видео из Агуадильи, на которых можно услышать сирены оповещения об угрозе цунами и увидеть пробки на дорогах.
https://ria.ru/20250113/japonija-1993533515.html
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в мире, пуэрто-рико, сша
В Пуэрто-Рико объявили угрозу цунами после землетрясения на Кайманах
В городе Пуэрто-Рико объявили угрозу цунами после землетрясения на Кайманах
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сирены оповещения о цунами включились в городе Агуадилья в Пуэрто-Рико на фоне землетрясения магнитудой 7,6 у Островов Кайман, сотни людей попытались эвакуироваться из прибрежной зоны, сообщил изданию Primera Hora мэр города Хулио Ролдан.
Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала, что в 23.23 по времени UTC (02.23 мск) в 209 километрах к юго-западу от города Джорджтаун, столицы Островов Кайман, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7. Очаг залегал на глубине десяти километров. Позднее служба уточнила, что магнитуда землетрясения достигла 7,6. Центр предупреждения о цунами (NOAA) сообщал об угрозе цунами в связи с землетрясением.
По данным издания, сирены оповещения об угрозе цунами включились в прибрежном городе Агуадилья в ночь на воскресенье.
"Мы получили предупреждение о цунами, и нашему директору муниципального управления по чрезвычайным ситуациям было поручено активировать сигнализацию. Ее можно было услышать по всему городу, в некоторых частях Агуады (муниципалитета Пуэрто-Рико
- ред.) и других местах... Люди начали подниматься на высокие места, такие как торговый центр Агуадилья и парк Лас-Каскадас", - сказал газете Ролдан.
По словам мэра Агуадильи, власти привлекли местную полицию, чтобы заставить людей покинуть пляжи на фоне возможной угрозы цунами. Издание добавляет, что позднее национальная метеорологическая служба США
отменила предупреждение об угрозе цунами, введенное после землетрясения у Островов Кайман.
Primera Hora добавляет, что жители Пуэрто-Рико начали распространять в соцсетях видео из Агуадильи, на которых можно услышать сирены оповещения об угрозе цунами и увидеть пробки на дорогах.