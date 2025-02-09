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Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 09.02.2025 (обновлено: 12:59 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/tsentr-1998246129.html
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Бойцы группировки "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:06:00+03:00
2025-02-09T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красноармейск
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — указали в ведомстве.Российские военные также поразили личный состав и технику 15 украинских бригад и штурмового полка в районах Муравки, Димитрова, Красноармейска, Котлино, Дружбы, Пантелеймоновки, Ясенового, Успеновки, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного в ДНР.Противник потерял:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Красноармейск
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

ВСУ потеряли до 850 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — указали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Российские военные также поразили личный состав и технику 15 украинских бригад и штурмового полка в районах Муравки, Димитрова, Красноармейска, Котлино, Дружбы, Пантелеймоновки, Ясенового, Успеновки, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного в ДНР.
Противник потерял:
  • до 580 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины, в том числе БТР М113 и М1117 производства США;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • семь автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейск
 
 
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