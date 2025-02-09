https://ria.ru/20250209/tsentr-1998246129.html

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Бойцы группировки "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:06:00+03:00

2025-02-09T12:06:00+03:00

2025-02-09T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

красноармейск

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — указали в ведомстве.Российские военные также поразили личный состав и технику 15 украинских бригад и штурмового полка в районах Муравки, Димитрова, Красноармейска, Котлино, Дружбы, Пантелеймоновки, Ясенового, Успеновки, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного в ДНР.Противник потерял:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250209/zaharova-1998236371.html

россия

донецкая народная республика

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красноармейск