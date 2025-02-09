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Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Бойцы группировки "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:06:00+03:00
2025-02-09T12:06:00+03:00
2025-02-09T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — указали в ведомстве.Российские военные также поразили личный состав и технику 15 украинских бригад и штурмового полка в районах Муравки, Димитрова, Красноармейска, Котлино, Дружбы, Пантелеймоновки, Ясенового, Успеновки, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного в ДНР.Противник потерял:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Красноармейск
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ потеряли до 850 военных в зоне ответственности группировки "Центр"