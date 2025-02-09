https://ria.ru/20250209/tsakhal-1998314848.html

ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан

ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан - РИА Новости, 09.02.2025

ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который якобы использовался ливанским... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T23:18:00+03:00

2025-02-09T23:18:00+03:00

2025-02-09T23:28:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который якобы использовался ливанским движением "Хезболлах" для контрабанды оружия."Некоторое время назад самолет ВВС Израиля нанес точный удар, основанный на разведывательных данных, по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который использовался "Хезболлах" для контрабанды оружия в районе Бекаа и по которому уже наносились удары в прошлом. Армия обороны Израиля решительно настроена предотвратить восстановление и использование этого туннеля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.В армии добавили, что ВВС страны также нанесли удары по ряду объектов "Хезболлах", где якобы были "боеприпасы и ракетные установки", которые, как утверждается, представляли угрозу на территории Ливана.

https://ria.ru/20250209/tsahal-1998242819.html

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в мире, ливан, сирия, израиль, хезболла