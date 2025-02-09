https://ria.ru/20250209/tsakhal-1998314848.html
ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан
ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан - РИА Новости, 09.02.2025
ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который якобы использовался ливанским... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T23:18:00+03:00
2025-02-09T23:18:00+03:00
2025-02-09T23:28:00+03:00
в мире
ливан
сирия
израиль
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который якобы использовался ливанским движением "Хезболлах" для контрабанды оружия."Некоторое время назад самолет ВВС Израиля нанес точный удар, основанный на разведывательных данных, по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который использовался "Хезболлах" для контрабанды оружия в районе Бекаа и по которому уже наносились удары в прошлом. Армия обороны Израиля решительно настроена предотвратить восстановление и использование этого туннеля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.В армии добавили, что ВВС страны также нанесли удары по ряду объектов "Хезболлах", где якобы были "боеприпасы и ракетные установки", которые, как утверждается, представляли угрозу на территории Ливана.
https://ria.ru/20250209/tsahal-1998242819.html
ливан
сирия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, сирия, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Сирия, Израиль, Хезболла
ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан
ЦАХАЛ заявила об ударе по используемому "Хезболлой" тоннелю с Сирии в Ливан