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ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан - РИА Новости, 09.02.2025
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23:18 09.02.2025 (обновлено: 23:28 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/tsakhal-1998314848.html
ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан
ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан - РИА Новости, 09.02.2025
ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который якобы использовался ливанским... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T23:18:00+03:00
2025-02-09T23:28:00+03:00
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ливан
сирия
израиль
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который якобы использовался ливанским движением "Хезболлах" для контрабанды оружия."Некоторое время назад самолет ВВС Израиля нанес точный удар, основанный на разведывательных данных, по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который использовался "Хезболлах" для контрабанды оружия в районе Бекаа и по которому уже наносились удары в прошлом. Армия обороны Израиля решительно настроена предотвратить восстановление и использование этого туннеля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.В армии добавили, что ВВС страны также нанесли удары по ряду объектов "Хезболлах", где якобы были "боеприпасы и ракетные установки", которые, как утверждается, представляли угрозу на территории Ливана.
https://ria.ru/20250209/tsahal-1998242819.html
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в мире, ливан, сирия, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Сирия, Израиль, Хезболла
ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан

ЦАХАЛ заявила об ударе по используемому "Хезболлой" тоннелю с Сирии в Ливан

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который якобы использовался ливанским движением "Хезболлах" для контрабанды оружия.
"Некоторое время назад самолет ВВС Израиля нанес точный удар, основанный на разведывательных данных, по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который использовался "Хезболлах" для контрабанды оружия в районе Бекаа и по которому уже наносились удары в прошлом. Армия обороны Израиля решительно настроена предотвратить восстановление и использование этого туннеля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В армии добавили, что ВВС страны также нанесли удары по ряду объектов "Хезболлах", где якобы были "боеприпасы и ракетные установки", которые, как утверждается, представляли угрозу на территории Ливана.
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