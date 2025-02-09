https://ria.ru/20250209/tsahal-1998242819.html

ЦАХАЛ заявила о расширении зоны контртеррористической операции

ЦАХАЛ заявила о расширении зоны контртеррористической операции - РИА Новости, 09.02.2025

ЦАХАЛ заявила о расширении зоны контртеррористической операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении начатой в конце января контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T11:14:00+03:00

2025-02-09T11:14:00+03:00

2025-02-09T12:26:00+03:00

в мире

израиль

западный берег реки иордан

биньямин нетаньяху

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994838027_0:292:3072:2019_1920x0_80_0_0_9998ac3e6e9e4ef6104659608f4cd474.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении начатой в конце января контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан. "Силы безопасности расширяют операцию на севере Самарии (израильское обозначение палестинского района. — Прим. ред.). <...> В рамках операции по пресечению терроризма <...> силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной службы начали ночью операцию по пресечению терроризма в Нур-Шамсе (лагерь беженцев на северо-западе Палестины. — Прим. ред.)", — указали в ЦАХАЛ.Военные утверждают, что к утру удалось уничтожить несколько террористов и арестовать еще несколько разыскиваемых лиц в этом районе. Двадцать первого января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу. ЦАХАЛ ранее заявляла о ликвидации свыше 50 подозреваемых в терроризме палестинцев и задержании более 60 разыскиваемых лиц в рамках этой операции. При этом также сообщалось о погибших и раненых среди израильских военных.

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

израиль

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024