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ЦАХАЛ заявила о расширении зоны контртеррористической операции - РИА Новости, 09.02.2025
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11:14 09.02.2025 (обновлено: 12:26 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/tsahal-1998242819.html
ЦАХАЛ заявила о расширении зоны контртеррористической операции
ЦАХАЛ заявила о расширении зоны контртеррористической операции - РИА Новости, 09.02.2025
ЦАХАЛ заявила о расширении зоны контртеррористической операции
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении начатой в конце января контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T11:14:00+03:00
2025-02-09T12:26:00+03:00
в мире
израиль
западный берег реки иордан
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении начатой в конце января контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан. &quot;Силы безопасности расширяют операцию на севере Самарии (израильское обозначение палестинского района. — Прим. ред.). &lt;...&gt; В рамках операции по пресечению терроризма &lt;...&gt; силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной службы начали ночью операцию по пресечению терроризма в Нур-Шамсе (лагерь беженцев на северо-западе Палестины. — Прим. ред.)&quot;, — указали в ЦАХАЛ.Военные утверждают, что к утру удалось уничтожить несколько террористов и арестовать еще несколько разыскиваемых лиц в этом районе. Двадцать первого января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу. ЦАХАЛ ранее заявляла о ликвидации свыше 50 подозреваемых в терроризме палестинцев и задержании более 60 разыскиваемых лиц в рамках этой операции. При этом также сообщалось о погибших и раненых среди израильских военных.
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о расширении зоны контртеррористической операции

Армия Израиля сообщила о расширении операции на Западном берегу реки Иордан

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Израильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении начатой в конце января контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.
«

"Силы безопасности расширяют операцию на севере Самарии (израильское обозначение палестинского района. — Прим. ред.). <...> В рамках операции по пресечению терроризма <...> силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной службы начали ночью операцию по пресечению терроризма в Нур-Шамсе (лагерь беженцев на северо-западе Палестины. — Прим. ред.)", — указали в ЦАХАЛ.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля
23 января, 08:00
Военные утверждают, что к утру удалось уничтожить несколько террористов и арестовать еще несколько разыскиваемых лиц в этом районе.
Двадцать первого января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.
ЦАХАЛ ранее заявляла о ликвидации свыше 50 подозреваемых в терроризме палестинцев и задержании более 60 разыскиваемых лиц в рамках этой операции. При этом также сообщалось о погибших и раненых среди израильских военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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В миреИзраильЗападный берег реки ИорданБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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