ЦАХАЛ заявила о расширении зоны контртеррористической операции
Армия Израиля сообщила о расширении операции на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении начатой в конце января контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.
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"Силы безопасности расширяют операцию на севере Самарии (израильское обозначение палестинского района. — Прим. ред.). <...> В рамках операции по пресечению терроризма <...> силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной службы начали ночью операцию по пресечению терроризма в Нур-Шамсе (лагерь беженцев на северо-западе Палестины. — Прим. ред.)", — указали в ЦАХАЛ.
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Военные утверждают, что к утру удалось уничтожить несколько террористов и арестовать еще несколько разыскиваемых лиц в этом районе.
Двадцать первого января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.
ЦАХАЛ ранее заявляла о ликвидации свыше 50 подозреваемых в терроризме палестинцев и задержании более 60 разыскиваемых лиц в рамках этой операции. При этом также сообщалось о погибших и раненых среди израильских военных.
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