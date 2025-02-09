https://ria.ru/20250209/tramp-1998298096.html

Трамп поручит Маску проверить Министерство образования и Пентагон

Трамп поручит Маску проверить Министерство образования и Пентагон - РИА Новости, 09.02.2025

Трамп поручит Маску проверить Министерство образования и Пентагон

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшие сутки поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T20:19:00+03:00

2025-02-09T20:19:00+03:00

2025-02-09T20:19:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

министерство обороны сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшие сутки поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску провести проверки в министерстве образования и Пентагоне, чтобы выявить масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений на сотни миллиардов долларов. "Я поручу ему, может быть, в течение 24 часов, чтобы он проверил министерство образования. Он там найдет то же самое. Потом я скажу: идем в армию, проверим военных. Мы найдем сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотребления", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. По мнению президента, американцы проголосовали за него для того, чтобы он разоблачил подобные схемы. "Я не знаю, откаты это или что-то еще, но люди выбрали меня для того, чтобы я это нашел", - подчеркнул Трамп. Президент добавил, что миллиардер Маск активно вовлечен в процесс и не преследует личной выгоды. "Он (Маск - ред.) так увлечен этим, что я даже удивляюсь, как он находит на это время", - отметил Трамп.

https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html

https://ria.ru/20250207/pentagon-1998087848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады