https://ria.ru/20250209/tramp-1998298096.html
Трамп поручит Маску проверить Министерство образования и Пентагон
Трамп поручит Маску проверить Министерство образования и Пентагон - РИА Новости, 09.02.2025
Трамп поручит Маску проверить Министерство образования и Пентагон
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшие сутки поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T20:19:00+03:00
2025-02-09T20:19:00+03:00
2025-02-09T20:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшие сутки поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску провести проверки в министерстве образования и Пентагоне, чтобы выявить масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений на сотни миллиардов долларов. "Я поручу ему, может быть, в течение 24 часов, чтобы он проверил министерство образования. Он там найдет то же самое. Потом я скажу: идем в армию, проверим военных. Мы найдем сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотребления", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. По мнению президента, американцы проголосовали за него для того, чтобы он разоблачил подобные схемы. "Я не знаю, откаты это или что-то еще, но люди выбрали меня для того, чтобы я это нашел", - подчеркнул Трамп. Президент добавил, что миллиардер Маск активно вовлечен в процесс и не преследует личной выгоды. "Он (Маск - ред.) так увлечен этим, что я даже удивляюсь, как он находит на это время", - отметил Трамп.
https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html
https://ria.ru/20250207/pentagon-1998087848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Министерство обороны США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп поручит Маску проверить Министерство образования и Пентагон
Трамп заявил о планах выявить коррупцию на сотни миллиардов в госучреждениях США