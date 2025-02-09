https://ria.ru/20250209/tramp-1998289169.html

Трамп намерен возложить гарантии безопасности по Украине на Европу

Трамп намерен возложить гарантии безопасности по Украине на Европу - РИА Новости, 09.02.2025

Трамп намерен возложить гарантии безопасности по Украине на Европу

Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности возложат на Европу, заявил советник президента США... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:58:00+03:00

2025-02-09T18:58:00+03:00

2025-02-09T19:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности возложат на Европу, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала NBC."Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев", — подчеркнул он.Советник добавил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя, в ходе которых обсудят детали урегулирования. По его словам, Вашингтон также планирует обсудить с Киевом вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийский санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html

https://ria.ru/20250209/razgovor-1998288958.html

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