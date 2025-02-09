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Трамп намерен возложить гарантии безопасности по Украине на Европу - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 09.02.2025 (обновлено: 19:27 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/tramp-1998289169.html
Трамп намерен возложить гарантии безопасности по Украине на Европу
Трамп намерен возложить гарантии безопасности по Украине на Европу - РИА Новости, 09.02.2025
Трамп намерен возложить гарантии безопасности по Украине на Европу
Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности возложат на Европу, заявил советник президента США... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:58:00+03:00
2025-02-09T19:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности возложат на Европу, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала NBC."Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев", — подчеркнул он.Советник добавил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя, в ходе которых обсудят детали урегулирования. По его словам, Вашингтон также планирует обсудить с Киевом вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийский санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html
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Трамп намерен возложить гарантии безопасности по Украине на Европу

Советник Уолтц: Трамп хочет возложить гарантии безопасности Украины на Европу

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности возложат на Европу, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала NBC.
"Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев", — подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Советник добавил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя, в ходе которых обсудят детали урегулирования. По его словам, Вашингтон также планирует обсудить с Киевом вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом.

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийский санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаСШАДональд ТрампРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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