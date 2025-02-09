https://ria.ru/20250209/tramp-1998287814.html

В Axios узнали, как была усилена охрана Трампа с помощью самолетов-приманок

В Axios узнали, как была усилена охрана Трампа с помощью самолетов-приманок - РИА Новости, 09.02.2025

В Axios узнали, как была усилена охрана Трампа с помощью самолетов-приманок

Охрана действующего президента, а на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании беспокоилась, что Иран якобы мог... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:48:00+03:00

2025-02-09T18:48:00+03:00

2025-02-09T18:50:00+03:00

в мире

иран

сша

флорида

дональд трамп

масуд пезешкиан

ак-47

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Охрана действующего президента, а на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании беспокоилась, что Иран якобы мог организовать на него покушение, и планировала перемещения республиканца по ложным маршрутам, используя самолеты-приманки, пишет портал Axios со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу журналиста Алекса Айзенштадта. "Риск того, что Дональд Трамп будет убит Ираном во время предвыборной кампании 2024 года, был гораздо серьезнее, чем об этом публично сообщалось, и привел к принятию его командой чрезвычайных мер предосторожности, включая использование самолета-приманки, чтобы предотвратить покушение на его жизнь", - утверждает портал. В публикации при этом признается, что Иран не был связан c попыткой покушения на Трампа на поле для гольфа во Флориде в сентябре минувшего года или с покушением в Пенсильвании в июле, когда пуля попала республиканцу в ухо. В то же время, по данным портала, охрана Трампа была настолько обеспокоена иранской угрозой, что убедила его отправиться на одно из мероприятий по "ложному" плану. В тот день большая часть персонала Трампа летела на его узнаваемом личном самолете, что вызвало гнев сотрудников, которые опасались, что они станут "сопутствующим ущербом", если самолет будет сбит. Многие помощники Трампа на борту самолета узнали о плане только перед самым взлетом, когда поняли, что место самого Трампа у окна пустует. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика никогда не планировала покушение на Трампа. Сам же Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинял Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация. Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. В октябре 2024 года независимая комиссия по расследованию июльского покушения на Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

https://ria.ru/20240916/tramp-1973046382.html

https://ria.ru/20241029/tramp-1980797978.html

иран

сша

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, флорида, дональд трамп, масуд пезешкиан, ак-47