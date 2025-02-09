https://ria.ru/20250209/tramp-1998282492.html

FT: слова Трампа о Газе повысили риск нападений хуситов в Красном море

FT: слова Трампа о Газе повысили риск нападений хуситов в Красном море - РИА Новости, 09.02.2025

FT: слова Трампа о Газе повысили риск нападений хуситов в Красном море

Слова президента США Дональда Трампа о желании "взять под контроль" сектор Газа угрожают судоходной отрасли возобновлением активности йеменского движения "Ансар РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:00:00+03:00

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2025-02-09T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о желании "взять под контроль" сектор Газа угрожают судоходной отрасли возобновлением активности йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море, пишет издание Financial Times со ссылкой на ряд руководителей индустрии. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично. "Шокирующее заявление Трампа на этой неделе вызвало опасения, что йеменская военизированная группировка хуситов может возобновить свои угрозы против коммерческих судов, пересекающих Красное море", - говорится в публикации. Директор компании по грузоперевозкам Norden Ян Риндбо заявил изданию, что озвученные Трампом инициативы лишь усилили ощущение нестабильности на Ближнем Востоке и увеличили риск того, что хуситы не станут "сидеть тихо". Глава занятой в той же отрасли Maersk Винсент Клерк отметил, что компания должна быть уверена в том, что вернется к перевозкам через Суэцкий канал "не всего лишь на пару месяцев", так как сам процесс сложен, а клиенты компании не любят нестабильность. С начала военных действий Израиля в секторе Газа осенью 2023 года хуситы установили морскую блокаду на проход связанных с Израилем коммерческих судов, а также постоянно обстреливают территорию Израиля и направляют беспилотники и ракеты против военных кораблей США в Красном море. Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над полуэксклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250206/ssha-1997638926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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