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FT: слова Трампа о Газе повысили риск нападений хуситов в Красном море - РИА Новости, 09.02.2025
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18:00 09.02.2025 (обновлено: 18:03 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/tramp-1998282492.html
FT: слова Трампа о Газе повысили риск нападений хуситов в Красном море
FT: слова Трампа о Газе повысили риск нападений хуситов в Красном море - РИА Новости, 09.02.2025
FT: слова Трампа о Газе повысили риск нападений хуситов в Красном море
Слова президента США Дональда Трампа о желании "взять под контроль" сектор Газа угрожают судоходной отрасли возобновлением активности йеменского движения "Ансар РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:00:00+03:00
2025-02-09T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о желании "взять под контроль" сектор Газа угрожают судоходной отрасли возобновлением активности йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море, пишет издание Financial Times со ссылкой на ряд руководителей индустрии. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично. "Шокирующее заявление Трампа на этой неделе вызвало опасения, что йеменская военизированная группировка хуситов может возобновить свои угрозы против коммерческих судов, пересекающих Красное море", - говорится в публикации. Директор компании по грузоперевозкам Norden Ян Риндбо заявил изданию, что озвученные Трампом инициативы лишь усилили ощущение нестабильности на Ближнем Востоке и увеличили риск того, что хуситы не станут "сидеть тихо". Глава занятой в той же отрасли Maersk Винсент Клерк отметил, что компания должна быть уверена в том, что вернется к перевозкам через Суэцкий канал "не всего лишь на пару месяцев", так как сам процесс сложен, а клиенты компании не любят нестабильность. С начала военных действий Израиля в секторе Газа осенью 2023 года хуситы установили морскую блокаду на проход связанных с Израилем коммерческих судов, а также постоянно обстреливают территорию Израиля и направляют беспилотники и ракеты против военных кораблей США в Красном море. Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над полуэксклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250206/ssha-1997638926.html
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в мире, цены на нефть, сша, израиль, красное море, дональд трамп, ансар алла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, США, Израиль, Красное море, Дональд Трамп, Ансар Алла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
FT: слова Трампа о Газе повысили риск нападений хуситов в Красном море

FT: слова Трампа о Газе грозят возобновлением активности хуситов в Красном море

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о желании "взять под контроль" сектор Газа угрожают судоходной отрасли возобновлением активности йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море, пишет издание Financial Times со ссылкой на ряд руководителей индустрии.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Американские чиновники шокированы заявлением Трампа о Газе
6 февраля, 04:44
«
"Шокирующее заявление Трампа на этой неделе вызвало опасения, что йеменская военизированная группировка хуситов может возобновить свои угрозы против коммерческих судов, пересекающих Красное море", - говорится в публикации.
Директор компании по грузоперевозкам Norden Ян Риндбо заявил изданию, что озвученные Трампом инициативы лишь усилили ощущение нестабильности на Ближнем Востоке и увеличили риск того, что хуситы не станут "сидеть тихо".
Глава занятой в той же отрасли Maersk Винсент Клерк отметил, что компания должна быть уверена в том, что вернется к перевозкам через Суэцкий канал "не всего лишь на пару месяцев", так как сам процесс сложен, а клиенты компании не любят нестабильность.
С начала военных действий Израиля в секторе Газа осенью 2023 года хуситы установили морскую блокаду на проход связанных с Израилем коммерческих судов, а также постоянно обстреливают территорию Израиля и направляют беспилотники и ракеты против военных кораблей США в Красном море.
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над полуэксклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
Боец в маске под флагом Палестины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Италии поддержали идею Трампа о переселении палестинцев
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В миреЦены на нефтьСШАИзраильКрасное мореДональд ТрампАнсар АллаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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