https://ria.ru/20250209/tramp-1998271618.html

Трамп обновил рекорд по числу принятых указов

Трамп обновил рекорд по числу принятых указов - РИА Новости, 09.02.2025

Трамп обновил рекорд по числу принятых указов

Президент США Дональд Трамп за первые три недели пребывания у власти уже обновил рекорд по числу принятых указов и отмене постановлений прошлых администраций в... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T16:04:00+03:00

2025-02-09T16:04:00+03:00

2025-02-09T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за первые три недели пребывания у власти уже обновил рекорд по числу принятых указов и отмене постановлений прошлых администраций в первые 100 дней президентского срока со времен американских лидеров середины XX века, сообщает телеканал ABC. "С момента своей инаугурации 20 января Трамп подписал рекордное количество указов, которые уже начали перекраивать американские приоритеты внутри страны и за рубежом... Это количество указов беспрецедентное в современную эпоху политики, является частью более широкого набора масштабных действий, направленных на быстрый демонтаж существующих институтов", - говорится в сообщении телеканала. Всего за 2,5 недели пребывания в должности президента Трамп подписал уже 54 указа, что уже больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней у власти со времен экс-президента Гарри Трумэна. К примеру, экс-президент Джо Байден за первые 100 дней своего президентства подписал 42 указа. Телеканал считает, что число и широта предпринятых Трампом указов "были историческими и потенциально незаконными", отмечая необходимую для них законодательную поддержку. ABC также подсчитал, что Трамп установил и другой рекорд - отменил самое большое число указов прошлых администраций со времен президентства Франклина Рузвельта. На момент публикации материала телеканала Трамп отменил 91 указ Байдена, 67 из которых были связанны с пандемией COVID-19 или "другими рутинными делами", в то же время другие сигнализируют об обширных и все еще разворачивающихся приоритетах новой администрации.

https://ria.ru/20250209/tramp-1998245503.html

https://ria.ru/20250209/tramp-1998213213.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, гарри трумэн