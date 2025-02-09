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Трамп хочет превратить США в курорт для белых, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2025
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12:03 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/tramp-1998245503.html
Трамп хочет превратить США в курорт для белых, пишут СМИ
Трамп хочет превратить США в курорт для белых, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2025
Трамп хочет превратить США в курорт для белых, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп хочет превратить Соединенные Штаты "в курорт для белых", пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 09.02.2025
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в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет превратить Соединенные Штаты "в курорт для белых", пишет испанская газета Pais. "Дональд Трамп хочет превратить США в курорт для белых", - говорится в публикации издания. Как отмечает газета, президент США создает "нового внутреннего врага - латиноамериканского мигранта, которого необходимо идентифицировать, пометить и выгнать с территории страны". В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20250201/nelegaly-1996737677.html
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РИА Новости
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп хочет превратить США в курорт для белых, пишут СМИ

Pais: Трамп создает нового внутреннего врага в лице латиноамериканского мигранта

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет превратить Соединенные Штаты "в курорт для белых", пишет испанская газета Pais.
"Дональд Трамп хочет превратить США в курорт для белых", - говорится в публикации издания.
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом
1 февраля, 00:31
Как отмечает газета, президент США создает "нового внутреннего врага - латиноамериканского мигранта, которого необходимо идентифицировать, пометить и выгнать с территории страны".
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Трамп готовит чрезвычайное положения из-за мигрантов, сообщает Politico
17 января, 19:53
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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