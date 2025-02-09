https://ria.ru/20250209/tramp-1998245503.html

Трамп хочет превратить США в курорт для белых, пишут СМИ

Трамп хочет превратить США в курорт для белых, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2025

Трамп хочет превратить США в курорт для белых, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп хочет превратить Соединенные Штаты "в курорт для белых", пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 09.02.2025

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет превратить Соединенные Штаты "в курорт для белых", пишет испанская газета Pais. "Дональд Трамп хочет превратить США в курорт для белых", - говорится в публикации издания. Как отмечает газета, президент США создает "нового внутреннего врага - латиноамериканского мигранта, которого необходимо идентифицировать, пометить и выгнать с территории страны". В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.

https://ria.ru/20250201/nelegaly-1996737677.html

https://ria.ru/20250117/tramp-1994284744.html

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в мире, сша, дональд трамп