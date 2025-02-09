Рейтинг@Mail.ru
В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 09.02.2025 (обновлено: 07:59 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/tramp-1998224522.html
В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю
В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю - РИА Новости, 09.02.2025
В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю
Действия президента США Дональда Трампа приносят Китаю больше пользы, чем вреда, пишет гонконгское издание Asia Times РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:51:00+03:00
2025-02-09T07:59:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994700599_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_94f6b64da9bbcdcac00fc14364de1365.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа приносят Китаю больше пользы, чем вреда, пишет гонконгское издание Asia Times"Несмотря на то, что Трамп жалуется на доминирование Китая, своими же действиями он создает новые предпосылки к усилению влияния Поднебесной. Закрытие USAID оставляет без конкуренции китайскую инициативу "Один пояс-один путь", что позволит Пекину расширить стратегию развития своей инфраструктуры, в частности на глобальном Юге", — утверждается в статье.Также издание напоминает, что менее чем за месяц Трамп своими необдуманными действиями смог разрушить систему американской мягкой силы, которая создавалась десятки лет.Тарифы, которые новый хозяин Белого дома попытался ввести, оказались меньше ожидаемых Пекином. Автор статьи заключил, что Китай на данный момент находится в лучшем положении, чем когда-либо.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в размере 60% на товары из Китая, но затем снизил их до 10%. Вступление в силу указов о введении пошлин на товары других стран было перенесено. Приостановление работы USAID и другие действия Дональда Трампа получили неоднозначную оценку в мировом сообществе.
https://ria.ru/20250209/tramp-1998213213.html
https://ria.ru/20250209/pushkov-1998209855.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994700599_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_0e5285949b6743dcfe100bf1a89b181f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, пекин, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю

Asia Times: Трамп своими действиями помогает Китаю стать сильнее

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа приносят Китаю больше пользы, чем вреда, пишет гонконгское издание Asia Times
"Несмотря на то, что Трамп жалуется на доминирование Китая, своими же действиями он создает новые предпосылки к усилению влияния Поднебесной. Закрытие USAID оставляет без конкуренции китайскую инициативу "Один пояс-один путь", что позволит Пекину расширить стратегию развития своей инфраструктуры, в частности на глобальном Юге", — утверждается в статье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
СМИ: Трамп загоняет США в глобальную изоляцию
03:08
Также издание напоминает, что менее чем за месяц Трамп своими необдуманными действиями смог разрушить систему американской мягкой силы, которая создавалась десятки лет.
Тарифы, которые новый хозяин Белого дома попытался ввести, оказались меньше ожидаемых Пекином. Автор статьи заключил, что Китай на данный момент находится в лучшем положении, чем когда-либо.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в размере 60% на товары из Китая, но затем снизил их до 10%. Вступление в силу указов о введении пошлин на товары других стран было перенесено. Приостановление работы USAID и другие действия Дональда Трампа получили неоднозначную оценку в мировом сообществе.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Пушков объяснил разгон USAID Трампом
01:33
 
КитайСШАПекинДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала