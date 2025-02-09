https://ria.ru/20250209/tramp-1998224522.html

В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю

В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю - РИА Новости, 09.02.2025

В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю

Действия президента США Дональда Трампа приносят Китаю больше пользы, чем вреда, пишет гонконгское издание Asia Times РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:51:00+03:00

2025-02-09T07:51:00+03:00

2025-02-09T07:59:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа приносят Китаю больше пользы, чем вреда, пишет гонконгское издание Asia Times"Несмотря на то, что Трамп жалуется на доминирование Китая, своими же действиями он создает новые предпосылки к усилению влияния Поднебесной. Закрытие USAID оставляет без конкуренции китайскую инициативу "Один пояс-один путь", что позволит Пекину расширить стратегию развития своей инфраструктуры, в частности на глобальном Юге", — утверждается в статье.Также издание напоминает, что менее чем за месяц Трамп своими необдуманными действиями смог разрушить систему американской мягкой силы, которая создавалась десятки лет.Тарифы, которые новый хозяин Белого дома попытался ввести, оказались меньше ожидаемых Пекином. Автор статьи заключил, что Китай на данный момент находится в лучшем положении, чем когда-либо.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в размере 60% на товары из Китая, но затем снизил их до 10%. Вступление в силу указов о введении пошлин на товары других стран было перенесено. Приостановление работы USAID и другие действия Дональда Трампа получили неоднозначную оценку в мировом сообществе.

https://ria.ru/20250209/tramp-1998213213.html

https://ria.ru/20250209/pushkov-1998209855.html

китай

сша

пекин

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китай, сша, пекин, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады