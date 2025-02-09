https://ria.ru/20250209/tramp-1998224522.html
В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю
В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю - РИА Новости, 09.02.2025
В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю
Действия президента США Дональда Трампа приносят Китаю больше пользы, чем вреда, пишет гонконгское издание Asia Times РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:51:00+03:00
2025-02-09T07:51:00+03:00
2025-02-09T07:59:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994700599_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_94f6b64da9bbcdcac00fc14364de1365.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа приносят Китаю больше пользы, чем вреда, пишет гонконгское издание Asia Times"Несмотря на то, что Трамп жалуется на доминирование Китая, своими же действиями он создает новые предпосылки к усилению влияния Поднебесной. Закрытие USAID оставляет без конкуренции китайскую инициативу "Один пояс-один путь", что позволит Пекину расширить стратегию развития своей инфраструктуры, в частности на глобальном Юге", — утверждается в статье.Также издание напоминает, что менее чем за месяц Трамп своими необдуманными действиями смог разрушить систему американской мягкой силы, которая создавалась десятки лет.Тарифы, которые новый хозяин Белого дома попытался ввести, оказались меньше ожидаемых Пекином. Автор статьи заключил, что Китай на данный момент находится в лучшем положении, чем когда-либо.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в размере 60% на товары из Китая, но затем снизил их до 10%. Вступление в силу указов о введении пошлин на товары других стран было перенесено. Приостановление работы USAID и другие действия Дональда Трампа получили неоднозначную оценку в мировом сообществе.
https://ria.ru/20250209/tramp-1998213213.html
https://ria.ru/20250209/pushkov-1998209855.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994700599_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_0e5285949b6743dcfe100bf1a89b181f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, пекин, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В Азии раскрыли, как Трамп помогает Китаю
Asia Times: Трамп своими действиями помогает Китаю стать сильнее