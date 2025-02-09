https://ria.ru/20250209/tramp-1998224221.html

Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном

Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном - РИА Новости, 09.02.2025

Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:45:00+03:00

2025-02-09T07:45:00+03:00

2025-02-09T07:45:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Ранее Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно. "Я хотел бы заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его.... Я бы сказал им, что заключу сделку", - заявил Трамп американской газете New York Post на борту президентского борта Air Force One в пятницу. При этом Трамп отказался раскрыть детали возможных переговоров с Ираном. "Я не могу сказать, потому что это слишком жестко. Я не буду бомбить их", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, что он мог бы предложить Ирану взамен на соглашение. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.

https://ria.ru/20250209/reuters-1998223587.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, марко рубио