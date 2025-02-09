https://ria.ru/20250209/tramp-1998224221.html
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном - РИА Новости, 09.02.2025
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:45:00+03:00
2025-02-09T07:45:00+03:00
2025-02-09T07:45:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439831_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4687189af534d7fb3e3cd94b35753b97.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Ранее Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно. "Я хотел бы заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его.... Я бы сказал им, что заключу сделку", - заявил Трамп американской газете New York Post на борту президентского борта Air Force One в пятницу. При этом Трамп отказался раскрыть детали возможных переговоров с Ираном. "Я не могу сказать, потому что это слишком жестко. Я не буду бомбить их", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, что он мог бы предложить Ирану взамен на соглашение. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
https://ria.ru/20250209/reuters-1998223587.html
https://ria.ru/20250209/tramp-1998222450.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439831_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd99e405e43daf0fef1e3139d035376a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, марко рубио
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
NYP: Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном