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СМИ: Трамп заявил, что пообщался с Путиным - РИА Новости, 09.02.2025
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07:06 09.02.2025 (обновлено: 15:05 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/tramp-1998222450.html
СМИ: Трамп заявил, что пообщался с Путиным
СМИ: Трамп заявил, что пообщался с Путиным - РИА Новости, 09.02.2025
СМИ: Трамп заявил, что пообщался с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил таблоид New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:06:00+03:00
2025-02-09T15:05:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил таблоид New York Post со ссылкой на главу Белого дома.&quot;Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине&quot;, — указано в публикации.При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, сколько раз он связывался с президентом России."Я лучше промолчу", — приводит его слова издание.Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что у него есть "конкретный план" по завершению конфликта на Украине, но не привел никаких подробностей.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США.&quot;По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть&quot;, — сказал представитель Кремля.Американский лидер ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Песков ранее заявлял, что Москва и Вашингтон пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств. Представитель Кремля позднее отмечал, что контакты России и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.Сам Путин в декабре во время прямой линии подчеркнул, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.Глава государства подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Он указал, что Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Путин заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По его словам, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.Путин призвал Киев найти способ отменить указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Причем если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250208/sanktsii-1998167562.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ: Трамп заявил, что пообщался с Путиным

NYP: Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил таблоид New York Post со ссылкой на главу Белого дома.
«

"Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине", — указано в публикации.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, сколько раз он связывался с президентом России.
"Я лучше промолчу", — приводит его слова издание.
Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что у него есть "конкретный план" по завершению конфликта на Украине, но не привел никаких подробностей.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США.
«

"По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал представитель Кремля.

Американский лидер ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
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Песков ранее заявлял, что Москва и Вашингтон пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств. Представитель Кремля позднее отмечал, что контакты России и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.
Сам Путин в декабре во время прямой линии подчеркнул, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
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Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
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Глава государства подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Он указал, что Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Путин заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По его словам, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.
Путин призвал Киев найти способ отменить указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Причем если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
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