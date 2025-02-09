https://ria.ru/20250209/tramp-1998222450.html

СМИ: Трамп заявил, что пообщался с Путиным

СМИ: Трамп заявил, что пообщался с Путиным - РИА Новости, 09.02.2025

СМИ: Трамп заявил, что пообщался с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил таблоид New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:06:00+03:00

2025-02-09T07:06:00+03:00

2025-02-09T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил таблоид New York Post со ссылкой на главу Белого дома."Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине", — указано в публикации.При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, сколько раз он связывался с президентом России."Я лучше промолчу", — приводит его слова издание.Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что у него есть "конкретный план" по завершению конфликта на Украине, но не привел никаких подробностей.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США."По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал представитель Кремля.Американский лидер ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Песков ранее заявлял, что Москва и Вашингтон пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств. Представитель Кремля позднее отмечал, что контакты России и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.Сам Путин в декабре во время прямой линии подчеркнул, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.Глава государства подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Он указал, что Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Путин заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По его словам, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.Путин призвал Киев найти способ отменить указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Причем если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

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https://ria.ru/20250208/tramp-1998099070.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин