https://ria.ru/20250209/tramp-1998215367.html

СМИ: Трамп намерен ограничить доступ Блинкена к секретным данным

СМИ: Трамп намерен ограничить доступ Блинкена к секретным данным - РИА Новости, 09.02.2025

СМИ: Трамп намерен ограничить доступ Блинкена к секретным данным

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить доступ к секретным данным некоторым экс-чиновникам, включая бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T03:56:00+03:00

2025-02-09T03:56:00+03:00

2025-02-09T03:56:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить доступ к секретным данным некоторым экс-чиновникам, включая бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. "Заберите у него все доступы (у Блинкена - ред.)... Это делается для того, чтобы лишить их всех прав, то есть отзыв допусков к секретной информации и запрет входить в государственные здания", - сказал Трамп газете New York Post. Президент США в пятницу заявил о немедленной приостановке доступа экс-главы Белого дома Джо Байдена к секретным сведениям на фоне "плохой памяти" бывшего американского лидера. Как отмечает издание, допуск к секретной информации Блинкена будет отозван в соответствии с той же президентской директивой, направленной против Байдена. По данным газеты, Трамп планирует также лишить доступа к секретной информации Салливана и нескольких прокуроров, которые вели судебные дела в отношении него. "Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг присоединяются к новой группе из восьми противников-демократов, которых Трамп планирует наказать, лишив любого доступа к секретной информации и запретив им вход на федеральные объекты", - пишет издание. В 2022 году прокурор штата Нью-Йорк Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов.

https://ria.ru/20250208/sanktsii-1998167562.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, энтони блинкен, джейк салливан