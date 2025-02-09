https://ria.ru/20250209/tramp-1998213366.html

Трамп поручил предоставить все данные о покушавшихся на его жизнь

Трамп поручил предоставить все данные о покушавшихся на его жизнь - РИА Новости, 09.02.2025

Трамп поручил предоставить все данные о покушавшихся на его жизнь

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Секретной службе предоставить ему всю информацию о двух мужчинах, совершавших покушение на его жизнь в прошлом... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T03:11:00+03:00

2025-02-09T03:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Секретной службе предоставить ему всю информацию о двух мужчинах, совершавших покушение на его жизнь в прошлом году во время предвыборной кампании. "Я хочу узнать о двух убийцах ... Почему у одного парня было шесть мобильных телефонов, а у другого — (иностранные) приложения? … Больше никаких утаиваний из-за Байдена ... Я имею право знать. И они утаивали это достаточно долго", - заявил Трамп газете New York Post. Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. В октябре 2024 года независимая комиссия по расследованию июльского покушения на Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

https://ria.ru/20250209/pushkov-1998209855.html

https://ria.ru/20250208/sanktsii-1998167562.html

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в мире, сша, пенсильвания, флорида, дональд трамп, ак-47