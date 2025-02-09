Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп загоняет США в глобальную изоляцию - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/tramp-1998213213.html
СМИ: Трамп загоняет США в глобальную изоляцию
СМИ: Трамп загоняет США в глобальную изоляцию - РИА Новости, 09.02.2025
СМИ: Трамп загоняет США в глобальную изоляцию
Последние решения президента США Дональда Трампа ставят под угрозу долгие и тесные взаимоотношения между Штатами и Европой, пишет журналист Роб Пичета для CNN. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:08:00+03:00
2025-02-09T03:08:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_28119b1b693a523b4bddfc6c674d8fbe.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Последние решения президента США Дональда Трампа ставят под угрозу долгие и тесные взаимоотношения между Штатами и Европой, пишет журналист Роб Пичета для CNN."Иррациональные геополитические интервенции Трампа могут привести к глобальной изоляции США от их политических союзников. Заявления Трампа о Газе могут только ускорить этот процесс", — отметил журналист.Пичета отмечает, что европейские лидеры, критикуя заявления и предложения Трампа, опасаются непредсказуемой ответной реакции Вашингтона.В качестве примера журналист приводит Великобританию, которая отчаянно нуждается в хороших отношениях с США для развития своей экономики. Но и оставить без внимания неожиданные высказывания Трампа Лондон не в состоянии.Ранее президент США рассказал о намерениях ввести торговые пошлины на импортные товары. Кроме того Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. Заявления политика вызвали неоднозначную реакцию по всему миру.
https://ria.ru/20250209/pushkov-1998206546.html
https://ria.ru/20250208/hamas-1998111151.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5b1866615c5bb471628e64d26d14f5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, дональд трамп
В мире, США, Европа, Дональд Трамп
СМИ: Трамп загоняет США в глобальную изоляцию

CNN: решения Трампа ставят под угрозу отношения США с ЕС

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев РИА Новости. Последние решения президента США Дональда Трампа ставят под угрозу долгие и тесные взаимоотношения между Штатами и Европой, пишет журналист Роб Пичета для CNN.
"Иррациональные геополитические интервенции Трампа могут привести к глобальной изоляции США от их политических союзников. Заявления Трампа о Газе могут только ускорить этот процесс", — отметил журналист.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе
00:26
Пичета отмечает, что европейские лидеры, критикуя заявления и предложения Трампа, опасаются непредсказуемой ответной реакции Вашингтона.
В качестве примера журналист приводит Великобританию, которая отчаянно нуждается в хороших отношениях с США для развития своей экономики. Но и оставить без внимания неожиданные высказывания Трампа Лондон не в состоянии.
Ранее президент США рассказал о намерениях ввести торговые пошлины на импортные товары. Кроме того Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. Заявления политика вызвали неоднозначную реакцию по всему миру.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В ХАМАС сообщили, что заявления Трампа не повлияют на перемирие в Газе
Вчера, 09:02
 
В миреСШАЕвропаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала