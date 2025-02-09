https://ria.ru/20250209/tramp-1998213213.html
СМИ: Трамп загоняет США в глобальную изоляцию
СМИ: Трамп загоняет США в глобальную изоляцию - РИА Новости, 09.02.2025
СМИ: Трамп загоняет США в глобальную изоляцию
Последние решения президента США Дональда Трампа ставят под угрозу долгие и тесные взаимоотношения между Штатами и Европой, пишет журналист Роб Пичета для CNN. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:08:00+03:00
2025-02-09T03:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Последние решения президента США Дональда Трампа ставят под угрозу долгие и тесные взаимоотношения между Штатами и Европой, пишет журналист Роб Пичета для CNN."Иррациональные геополитические интервенции Трампа могут привести к глобальной изоляции США от их политических союзников. Заявления Трампа о Газе могут только ускорить этот процесс", — отметил журналист.Пичета отмечает, что европейские лидеры, критикуя заявления и предложения Трампа, опасаются непредсказуемой ответной реакции Вашингтона.В качестве примера журналист приводит Великобританию, которая отчаянно нуждается в хороших отношениях с США для развития своей экономики. Но и оставить без внимания неожиданные высказывания Трампа Лондон не в состоянии.Ранее президент США рассказал о намерениях ввести торговые пошлины на импортные товары. Кроме того Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. Заявления политика вызвали неоднозначную реакцию по всему миру.
https://ria.ru/20250209/pushkov-1998206546.html
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в мире, сша, европа, дональд трамп
В мире, США, Европа, Дональд Трамп
СМИ: Трамп загоняет США в глобальную изоляцию
CNN: решения Трампа ставят под угрозу отношения США с ЕС