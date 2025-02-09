https://ria.ru/20250209/tanker-1998284083.html

Верхнюю часть кормы танкера "Волгонефть-239" демонтировали

Верхнюю часть кормы танкера "Волгонефть-239" демонтировали - РИА Новости, 09.02.2025

Верхнюю часть кормы танкера "Волгонефть-239" демонтировали

Демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки завершён на кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе порта Тамань, сообщили... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:13:00+03:00

2025-02-09T18:13:00+03:00

2025-02-09T18:13:00+03:00

происшествия

тамань (станица)

севастополь

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 9 фев - РИА Новости. Демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки завершён на кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе порта Тамань, сообщили в оперштабе Кубани. "На кормовой части завершили демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки. Далее специалисты приступят к следующему – самому сложному этапу – демонтажу нижней части корпуса", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250205/mchs-1997436433.html

тамань (станица)

севастополь

керченский пролив

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тамань (станица), севастополь, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе