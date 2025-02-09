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Верхнюю часть кормы танкера "Волгонефть-239" демонтировали - РИА Новости, 09.02.2025
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18:13 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/tanker-1998284083.html
Верхнюю часть кормы танкера "Волгонефть-239" демонтировали
Верхнюю часть кормы танкера "Волгонефть-239" демонтировали - РИА Новости, 09.02.2025
Верхнюю часть кормы танкера "Волгонефть-239" демонтировали
Демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки завершён на кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе порта Тамань, сообщили... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:13:00+03:00
2025-02-09T18:13:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
севастополь
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 9 фев - РИА Новости. Демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки завершён на кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе порта Тамань, сообщили в оперштабе Кубани. "На кормовой части завершили демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки. Далее специалисты приступят к следующему – самому сложному этапу – демонтажу нижней части корпуса", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250205/mchs-1997436433.html
тамань (станица)
севастополь
керченский пролив
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происшествия, тамань (станица), севастополь, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Тамань (станица), Севастополь, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Верхнюю часть кормы танкера "Волгонефть-239" демонтировали

Завершен демонтаж верхней части кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
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КРАСНОДАР, 9 фев - РИА Новости. Демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки завершён на кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе порта Тамань, сообщили в оперштабе Кубани.
«
"На кормовой части завершили демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки. Далее специалисты приступят к следующему – самому сложному этапу – демонтажу нижней части корпуса", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 18 участках побережья Черного моря
5 февраля, 09:20
 
ПроисшествияТамань (станица)СевастопольКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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