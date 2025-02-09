https://ria.ru/20250209/tanker-1998258084.html
На танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент
На танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент - РИА Новости, 09.02.2025
На танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент
В порту Усть-Луга произошел инцидент на танкере "Коала" во время запуска двигателя, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:11:00+03:00
2025-02-09T14:11:00+03:00
2025-02-09T14:52:00+03:00
происшествия
усть-луга
александр дрозденко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. В порту Усть-Луга произошел инцидент на танкере "Коала" во время запуска двигателя, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует", — написал он.По словам губернатора, экипаж эвакуировали, пострадавших нет.Сейчас обследуют машинное отделение и устанавливают причины аварии.Как рассказали в Росморречфлоте, угрозы затопления танкера нет, грузовые резервуары не повреждены. Вокруг него установили боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна. Там уточнили, что уполномоченными службами проводится расследование.
https://ria.ru/20250209/mazut-1998250599.html
усть-луга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-луга, александр дрозденко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Усть-Луга, Александр Дрозденко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
На танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент
На танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент, экипаж эвакуирован